Ситуация на рынке труда начнет улучшаться только в 2021 году

Рост безработицы в России идет стремительными темпами. Из-за введенного режима самоизоляции многие компании вынуждены прощаться с сотрудниками. Уже сейчас треть трудоспособного населения отправлена в неоплачиваемый отпуск. Если в ближайшее время ситуация не изменится, начнутся массовые увольнения. Об этом предупредил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных", – сказал он в интервью РБК.

В частности, невостребованными оказались услуги работников ресторанного бизнеса, индустрии спорта и развлечений. Даже после отмены карантина не все предприятия малого и среднего бизнеса смогут сразу возобновить работу. Перезапуск экономики, рост спроса и потребления, а значит, и понижение уровня безработицы начнется не ранее следующего года, считает Кудрин. По его словам, аналогичная ситуация складывается и в других странах. В частности, в США количество безработных увеличивается на 700 тысяч человек в неделю.

Ряд руководителей российских компаний уже предупредили о грядущем сокращении штата. Чтобы поддержать граждан, оставшихся без работы, власти вводят различные меры поддержки.

Режим нерабочих дней объявлен в России до 30 апреля. В некоторых регионах меры против распространения эпидемии коронавируса уже смягчаются, в других, напротив, усиливаются с каждым днем. Так, в Москве и Подмосковье с 15 апреля передвижение на транспорте будет возможно только по пропускам, а патрули на улице уже проверяют, действительно ли человек покинул дом по необходимости, и штрафуют в случае беспричинного нарушения самоизоляции.

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