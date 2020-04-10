В России смягчают режим карантина
В российских регионах постепенно отменяют строгие правила самоизоляции, различные предприятия и компании возобновляют работу, а граждане возвращаются к привычному образу жизни.
Так, на Чукотке вновь открываются салоны красоты, парикмахерские, студии маникюра, солярии и общественные бани, передает РИА "Новости" в пятницу, 10 апреля. При этом они обязаны проводить дезинфекцию после каждого клиента и ограничивать число посетителей. Кроме того, местным жителям разрешено ходить в любые магазины, а не только ближайшие к дому, и рыбачить. Отмечается, что эти решения будут действовать до 14 апреля, шаги на более дальний срок власти объявят позже на основании сводок из больниц. Пока на Чукотке не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.
Если приятные новости для граждан и в других регионах, в частности:
- в Курганской области возобновили работу парикмахерские и ломбарды
- жителям Приморья, Архангельской области и Алтайского края разрешено при желании ездить на дачу
- в Хакасии позволили детям гулять на улице под присмотром родителей
- в Удмуртии не считаются нарушением режима самоизоляции пробежки.
Впрочем, есть регионы, где ограничительные меры, напротив, ужесточаются. Например, в Башкирии после инфицирования 22 человек обязали сидеть дома всех жителей старше 65 лет и младше 18 лет. В Якутии вводят режим полной самоизоляции для тех районов, где выявляются зараженные, передает ТАСС. В Липецкой области закрыли Задонский район, где расположено много популярных у паломников монастырей.
При этом специалисты считают, что пик эпидемии в России не пройден. На этом основании в Москве и Подмосковье введен режим повышенной готовности, передвижение граждан строго ограничено и контролируется патрульными.
За последние сутки количество заболевших в стране увеличилось на 1786 человек, это почти на 200 больных больше, чем накануне. Эпидемия усиливается. Последние новости о коронавирусе читайте в подборке "Утра".
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