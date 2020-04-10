Почти 12 тысяч зараженных в России: статистика дня по коронавирусу
За последние сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Также стало известно о 1786 новых случаях коронавируса в 57 регионах России. Первый зараженный обнаружен в республике Тыва. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
В Москве за сутки зарегистрировали 1124 больных.
За все время пандемии в России COVID-19 заболели почти 12 тысяч человек. На 10 апреля 2020 г. зафиксировано 11 тыс. 917 случаев. Заразившиеся есть в 82 регионах. Жертвами коронавируса стали 94 человека. Вылечить от новой инфекции медикам удалось 795 пациентов.
Ранее москвичей предупредили о том, что нужно готовиться к серьезным трудностям на фоне пандемии коронавируса. Мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости еще не пройден.
Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда
СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Евросоюз даст Украине денег на борьбу с коронавирусом
- В Италии прогнозируют распад Евросоюза из-за пандемии коронавируса
- В США предсказали пандемию несколько лет назад
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
Здоровье
- Инфекционист предупредил об опасности аспирина
- Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики
- "Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик