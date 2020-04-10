На 10 апреля в стране - 1786 новых случаев

За последние сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Также стало известно о 1786 новых случаях коронавируса в 57 регионах России. Первый зараженный обнаружен в республике Тыва. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве за сутки зарегистрировали 1124 больных.

За все время пандемии в России COVID-19 заболели почти 12 тысяч человек. На 10 апреля 2020 г. зафиксировано 11 тыс. 917 случаев. Заразившиеся есть в 82 регионах. Жертвами коронавируса стали 94 человека. Вылечить от новой инфекции медикам удалось 795 пациентов.

Ранее москвичей предупредили о том, что нужно готовиться к серьезным трудностям на фоне пандемии коронавируса. Мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости еще не пройден.