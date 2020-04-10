Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Почти 12 тысяч зараженных в России: статистика дня по коронавирусу

Почти 12 тысяч зараженных в России: статистика дня по коронавирусу
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
продолжениеВ России смягчают режим карантина
На 10 апреля в стране - 1786 новых случаев

За последние сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Также стало известно о 1786 новых случаях коронавируса в 57 регионах России. Первый зараженный обнаружен в республике Тыва. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве за сутки зарегистрировали 1124 больных.

За все время пандемии в России COVID-19 заболели почти 12 тысяч человек. На 10 апреля 2020 г. зафиксировано 11 тыс. 917 случаев. Заразившиеся есть в 82 регионах. Жертвами коронавируса стали 94 человека. Вылечить от новой инфекции медикам удалось 795 пациентов.

Ранее москвичей предупредили о том, что нужно готовиться к серьезным трудностям на фоне пандемии коронавируса. Мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости еще не пройден.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей