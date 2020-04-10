Контроль за соблюдением режима карантина и самоизоляции будет строгим

Пик заболеваемости COVID-19 в столице еще не наступил. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 апреля.

"Мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине", – подчеркнул он.

Поэтому, по словам Собянина, строить прогнозы о сроках окончания пандемии – дело неблагодарное, передает РИА "Новости". Лучше прикладывать максимум усилий для предотвращения распространения коронавируса. Речь тут не только о максимальной готовности медицинской системы и проведении масштабного тестирования, но и о жестком контроле соблюдения режима самоизоляции и карантина. Передвижение по городу должно быть минимальным, указал глава столицы. Это позволит соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

Собянин призвал жителей города набраться терпения и строго исполнять все предписания и ограничения, введенные из-за эпидемии. "Нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться", – подчеркнул мэр.

По данным на 9 апреля, в Москве выявлено 6698 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели уже 313 человек, 38 заболевших скончались. Всего в России зафиксированы 10 тысяч 145 больных коронавирусом. Последние новости о ходе эпидемии читайте в подборке "Утра" "Коронавирус: главное".