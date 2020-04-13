Власти страны следят за криминальной ситуацией в регионах

В Кремле назвали истеричными сообщения о якобы возвращении России во времена 1990-х гг. с их повышенным уровнем преступности в связи с распространением эпидемии COVID-19 и мерами карантина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив известное выражение о том, что у страха глаза велики.

"Это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться", – цитирует RT представителя Кремля.



Песков отметил, что правоохранительные органы фиксируют данные о криминальной ситуации в российских регионах. И добавив, что сейчас силовики работают с повышенной нагрузкой из-за режима самоизоляции, призвал не строить "авральные графики", "не сгущать краски" на основе отдельных случаев, которые произошли в некоторых городах страны.

При этом Песков подчеркнул, что ситуация требует особого внимания со стороны властей.

Как отмечает издание, спикеру Кремля был задан вопрос о возможной проблеме с преступностью в текущий период из-за сообщений в соцсетях и заявлений экспертов.

Ранее в понедельник, 13 апреля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал неутешительный прогноз о волне безработицы, которая может накрыть страну в период эпидемии. Он полагает, что без средств к существованию могут остаться до 8 миллионов граждан.



Напомним, по свежей информации штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено за сутки 2558 новых случаев заболевания. Общее число умерших составляет 148 человек. Одновременно выздоровели почти полторы тысячи инфицированных.

