К встрече эпидемии регионам отвели две-три недели

Россия привлечет средства министерства обороны для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил сегодня президент сраны Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки.

Глава государства отметил, что ситуация с эпидемией у нас развивается не в лучшую сторону, посему нужно готовиться принимать экстраординарные решения. Например, власти могут использовать – "если потребуется" – опыт российских медиков, которые сейчас успешно противостоят смертельной заразе за рубежом.

По словам верховного главнокомандующего, у вирусологов в погонах в настоящий момент накоплен достаточный навык действий в чрезвычайных обстоятельствах.

И это лишь "малая толика того", что у Минобороны готово предоставить, есть еще и финансовые резервы, напомнил Путин, одновременно подчеркнув, что "основные резервы находятся пока в резерве", сообщает ТАСС.

Президент добавил, что военное ведомство на выделенные дополнительно ему деньги уже начало строительство в ряде регионов инфекционных медучреждений, которые планируется задействовать в ближайшее время.

По его словам, запас прочности в регионах России по готовности встретить атаку коронавируса исчисляется всего двумя-тремя неделями, но и это время быстро тает. В стране много проблем, указал лидер нации и призвал не расслабляться, т.к. пик эпидемии мы еще не прошли, пишет "Интерфакс".

Ранее в понедельник стало известно, что за сутки в РФ выявлено 2 558 инфицированных COVID-19, всего заболевших свыше 18 тыс человек. От вируса скончались 148 пациентов, выздоровели 1 470 человек.

