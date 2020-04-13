На видеоконференции раскроют главные новости о COVID-19 в России на апрель 2020 года

Президент Владимир Путин готовится к совещанию по санитарно-эпидемиологической ситуации в России. Кроме главы РФ о положении дел на фоне вспышки коронавируса в стране расскажут вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. Общение представителей власти пройдет в открытом режиме по видеосвязи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Главные тезисы из выступления Путина и чиновников – в трансляции "Утро.ру".

Песков отметил, что из-за карантина общение будет проходить по видеосвязи. Президент выступит из резиденции в Ново-Огарево. О том, что происходит в стране в целом, расскажет Татьяна Голикова, а об обстановке в столице – Сергей Собянин, отмечает ""Вечерняя Москва".

По данным на 13 апреля 2020 г., в России вирусом из Китая инфицированы 18324 человека, умерли 149 человек.

Ранее Владимир Путин уже трижды выпускал обращение к народу. В первый раз это было 25 марта. Тогда было объявлено о введении всеобщего карантина. Всем россиянам дали неделю отдыха с сохранением зарплаты, многодетным увеличили выплаты, а безработным подняли пособие. Второй раз президент продлил вынужденные каникулы до 30 апреля.

Затем Владимир Путин на совещании с главами регионов 8 апреля вновь обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.