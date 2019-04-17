Число безработных испортит статистику Минэкономразвития

До 10 млн россиян в скором времени останутся без работы. Об этом предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Без заработка людей оставит, как ни странно, активное развитие экономики страны и грядущая цифровизация.

"Цифровизация способна обеспечить двух-трехкратный прирост производительности труда, который, если не трансформировать его в экспансию на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках, может привести к неприемлемому по масштабам высвобождению занятых", – цитирует "Коммерсант" аналитиков.

В зоне риска, в первую очередь, находятся специалисты среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой. Сокращения коснутся банковских служащих, контролеров, ответственных за документооборот. Кроме того, претерпит изменения штат государственных служащих. Согласно реформе Минфина, в 2020 г. госслужба распрощается с 5% сотрудников, в 2021 г. – еще с 10%.

Впрочем, увольнения госслужащих – это такая хитрость, чтобы повысить зарплаты, считает директор Института проблем глобализации политолог и экономист Михаил Делягин.

"Снизим численность, повысим зарплаты. Думаю, что логика такая. То есть это логика не революционная, а бухгалтерская", – приводит "Царьград" мнение эксперта.

Впрочем, цифровизация и тут сыграет свою роль – при внедрении соответствующих программ для обработки документации потребуется значительно меньше людей.

Официальные ожидания кабмина гораздо более оптимистичные. Ранее в Минэкономразвития подсчитали, что безработица в 2019 г. останется на уровне 2018 г., то есть примерно 3,6 млн человек.