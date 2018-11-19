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В России вырастут пособия по безработице

Указ вступит в силу с 1 января наступающего года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал Указ об увеличении размера пособий по безработице.

Документ 19 ноября был опубликован на официальном портале правовой информации. С 2019 г. минимальная выплата безработным достигнет 1 тыс. 500 руб., максимальная – 8 тыс. рублей. У лиц предпенсионного возраста максимальный размер пособия вырастет до 11 тыс. 280 рублей. 

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Выплаты безработным в России не изменялись с 2009 года. Сейчас минимальный размер пособия равен 850 руб., максимальный – 4 тыс. 900 рублей.

Валентина МАЙОРОВА
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