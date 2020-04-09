Вероятность подписания соглашения ключевыми производителями черного золота высока

Участники ОПЕК+ пришли к согласию по сокращению добычи нефти 23% в мае – июне. На всех представителей организации это составит 10 млн баррелей в стуки. Об этом сообщают различные источники, которые делятся информацией с агентствами прямо из недр совещания по урегулированию ситуации на сырьевом рынке.

Так, как передает "Телеграм-канал" "РИА Новости", расклад сокращения добычи выглядит следующим образом:

– в мае-июне оно составит 10-12 млн баррелей в сутки;

– в июле-декабре уменьшится до 8 млн;



– в январе-апреле 2021 года доберется до отметки в 6 млн.

По данным агентства, большинство участников ОПЕК+ первично согласовали свои квоты на снижение добычи, и есть высокая вероятность, что сегодняшнее заседание, "если не будет непредвиденных разногласий", приведет к подписанию итогового документа.

Ранее в четверг, 9 апреля, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что если соглашение будет достигнуто,сокращение производства составит 10 млн баррелей в сутки, а доля каждой страны составит 22%, пишет Shana. При этом, добавил он, Иран, Венесуэла и Ливия будут освобождены от снижения добычи сырья.

Напомним, сегодня на фоне слухов о согласии между Россией и Саудовской Аравией по нефти резко взлетела на нее цена, а в РФ несколько упали курсы доллара и евро.

