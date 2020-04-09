СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Цена на нефть пошла вверх после информации о возможных договоренностях между Москвой и Эр-Риядом об условиях добычи черного золота. Переговоры сегодня министров ОПЕК+ идут в режиме видеоконференции



Сейчас сырье марки Brent стоит $36,36, Light – $28,26.

А на Московской бирже стал укрепляться рубль. Так курс доллара опустился на 3,2% – до 72,6 руб., а евро до 79,5 руб. Это минимальные показатели с 13 марта и 6 марта соответственно.

"Россия и Саудовская Аравия смогли устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению добычи нефти", – пишет "Телеграм-канал" "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на высокопоставленный российский источник.

Участники видеовстречи обсуждают сокращение добычи до 20 млн баррелей в день, сообщает издание Seeking Alpha, ссылаясь на инфомацию Reuters. Тем, в свою очередь, об этом рассказали российские и опековские источники.

Между тем, пока еще нет данных о том, с какого уровня стороны решили считать сокращение объемов добычи – с первого квартала или с апреля, что и являлось самым главным камнем преткновения.

