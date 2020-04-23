СМИ: Россия и Саудовская Аравия умышленно свалили американскую нефть в отрицательную зону
Американских производителей нефти хотят выдавить с мирового рынка. Ради этого Россия и Саудовская Аравия сговорились и устроили обвал цен. Однако в результате они сами пострадали. К такому мнению пришли в CNBC.
На этой неделе стоимость американской марки нефти WTI впервые в истории опустилась до -$39 за баррель. Падение объяснили переполненными хранилищами, низким спросом из-за коронавируса и большим объемом добычи черного золота. Косвенно в этом виноваты сами США, которые, стремясь занять место ведущего мирового производителя нефти, наращивали добывающие мощности, признают эксперты телеканала. Однако не исключено, что Москва и Эр-Рияд сговорились использовать ситуацию, чтобы вернуть себе долю рынка, захваченную Вашингтоном.
Саудовская Аравия уже проворачивала такие дела в прошлом. В частности, в 1986 г. она решила наказать членов ОПЕК, экспортирующих нефть сверх установленной квоты, и отказалась соблюдать ограничения на добычу. В итоге стоимость барреля рухнула в четыре раза, и нефтедобытчики, в том числе не входящие в картель, потом много лет пытались оправиться от столь тяжелого удара.
Сейчас ситуация повторяется. Только ущерб понесли еще и многочисленные биржевые игроки по всему миру, а также инвесторы, вложившие большие средства в нефтяную отрасль. "На решение появившихся проблем уйдут годы", – отмечает CNBC, причем ни Саудовская Аравия, ни Россия выгоды не получили.
Ранее сообщалось, что из-за снижения стоимости нефти производители бензина в России продают топливо себе в убыток. Члены группы ОПЕК+, в которую входит РФ, провели экстренное совещание по ситуации на рынке.
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