Министры организации обсудили текущую обстановку на топливном рынке

Обвал цен на нефть вынудил участников ОПЕК+ в срочном порядке организовать видеоконференцию. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Несколько министров ОПЕК и не-ОПЕК, подписавшие декларацию о сотрудничестве, провели неформальную телеконференцию, чтобы коллективно обсудить текущую драматическую ситуацию на рынке нефти", – говорится в заявлении организации в "Твиттер".

Отмечается, что министры подтвердили достигнутые 12 апреля договоренности о сокращении добычи черного золота.

Кроме того, они призвали президента ОПЕК, главу Минэнерго Алжира Мохамеда Аркаба проводить такие заседания на регулярной основе.

Судя по фотографии, которая сопровождает пост в Сети, в авральной онлайн-встрече приняли участие, в том числе, Алжир, Венесуэла, Нигерия, Казахстан, Азербайджан.

Как напоминает издание "ФедералПресс", накануне цена на североамериканскую нефть WTI впервые за всю историю рухнула за отметку минус $38 за баррель (поставки в мае). Июньский фьючерс этой марки уже потерял половину стоимости – торговался ниже $11.

Теряет позиции и североморская марка Brent, которая вечером во вторник, 21 апреля, упала ниже $18 за баррель, что является антирекордом за 19 лет.

