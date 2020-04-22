От крупной партии черного золота из РФ отказалась Польша

В разгар нефтяного кризиса Варшава решила нанести Москве дополнительный удар и предпочла сырье конкурентов России. В апреле 2020 г. польские компании не купили ни одной бочки российской нефти, поставляемой морскими танкерами. При этом они заключили контракт на 560 тыс. т черного золота с Саудовской Аравией.

Помимо Польши, увеличили закупку саудовской нефти и другие давние потребители российской Urals, такие как Италия, Франция, Греция, Турция. Теперь Эр-Рияд нацелился на азиатский рынок сбыта нефти, где долгое время главенствует Москва и где уже восстанавливается промышленность после спада из-за коронавируса. "Сделка ОПЕК+ заключена, но борьба продолжается", – пишет Reuters.

Отметим, что речь идет именно о морских поставках черного золота, контракты на трубопроводные поставки, в том числе в Польшу по трубе "Дружба", сохраняются. Варшава приостанавливала их весной прошлого года после загрязнения нефти, но авария была ликвидирована, компенсация за ущерб российской стороной выплачена, и поставки возобновились.

В последние дни на мировом рынке нефти наблюдается сильное падение цен. Сначала трейдеры избавлялись от контрактов на майские поставки сырья, поскольку хранилища еще полны. Теперь в связи с опасениями, что экономика ведущих стран еще не начнет восстанавливаться после пандемии, появились сомнения в востребованности нефти и в июне. Стоимость черного золота продолжает падать.