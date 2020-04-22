Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия теряет покупателей нефти

Россия теряет покупателей нефти
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
От крупной партии черного золота из РФ отказалась Польша

В разгар нефтяного кризиса Варшава решила нанести Москве дополнительный удар и предпочла  сырье конкурентов России. В апреле 2020 г. польские компании не купили ни одной бочки российской нефти, поставляемой морскими танкерами. При этом они заключили контракт на 560 тыс. т черного золота с Саудовской Аравией.

Помимо Польши, увеличили закупку саудовской нефти и другие давние потребители российской Urals, такие как Италия, Франция, Греция, Турция. Теперь Эр-Рияд нацелился на азиатский рынок сбыта нефти, где долгое время главенствует Москва и где уже восстанавливается промышленность после спада из-за коронавируса. "Сделка ОПЕК+ заключена, но борьба продолжается", – пишет Reuters.

Отметим, что речь идет именно о морских поставках черного золота, контракты на трубопроводные поставки, в том числе в Польшу по трубе "Дружба", сохраняются. Варшава приостанавливала их весной прошлого года после загрязнения нефти, но авария была ликвидирована, компенсация за ущерб российской стороной выплачена, и поставки возобновились.

В последние дни на мировом рынке нефти наблюдается сильное падение цен. Сначала трейдеры избавлялись от контрактов на майские поставки сырья, поскольку хранилища еще полны. Теперь в связи с опасениями, что экономика ведущих стран еще не начнет восстанавливаться после пандемии, появились сомнения в востребованности нефти и в июне. Стоимость черного золота продолжает падать.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Последние новости о коронавирусе на 22 апреля

В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей