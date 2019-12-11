Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Польша ждет от России денег за поставки некачественной нефти по трубопроводу "Дружба". Претензию подала крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen.

"PKN Orlen направила запрос российской стороне, требуя компенсации за загрязненную нефть", – пишет Reuters.

Польская компания уже получила в октябре 2019 г. компенсацию за непоставленные объемы нефти, напоминает ТАСС. Весной из-за проблем с трубопроводом "Дружба" сырье не поступало в Польшу полтора месяца. Но сейчас Orlen хочет получить денег за углеводороды плохого качества, которые успели попасть в ее трубопроводную систему.

Ранее Белоруссия потребовала возместить ей ущерб из-за загрязнения ее участка "Дружбы".

Нефть с повышенным содержанием хлоридов попала в российский экспортный нефтепровод "Дружба" в апреле 2019 года. На очистку трубопроводной системы потребовался почти месяц. Ряд стран-экспортеров заявили о значительных убытках из-за поступившей загрязненной нефти.