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Дело о грязной нефти ударило по репутации РФ

Грязная нефть запятнала репутацию РФ
Фото: Виктор Драчев/ТАСС
В правительстве призвали не повторять прошлых ошибок

Апрельский скандал вокруг нефтепровода "Дружба" отразился на имидже Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, помимо пятна на репутации, засор в трубе, естественно, ударил по государственному кошельку. 

Траты, к которым Россию привело делу о грязной нефти, председатель правительства обсудил с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. По мнению Медведева, впредь необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы не допустить аналогичные ЧП. 

"Поскольку они создают для нашей страны – и не только создают, они, по сути, принесли – и репутационные издержки, и убытки", – пояснил главакабмина, передает РИА "Новости".  

Напомним, на фоне скандала сразу же был приостановлен транзит черного золота в Европу. И лишь в июне он возобновился. В Минске предъявили Москве счет за косвенные убытки.  

Ксения АНДРЕЕВА
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