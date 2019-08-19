Дело о грязной нефти ударило по репутации РФ

В правительстве призвали не повторять прошлых ошибок

Апрельский скандал вокруг нефтепровода "Дружба" отразился на имидже Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, помимо пятна на репутации, засор в трубе, естественно, ударил по государственному кошельку.

Траты, к которым Россию привело делу о грязной нефти, председатель правительства обсудил с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. По мнению Медведева, впредь необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы не допустить аналогичные ЧП.

"Поскольку они создают для нашей страны – и не только создают, они, по сути, принесли – и репутационные издержки, и убытки", – пояснил главакабмина, передает РИА "Новости".

Напомним, на фоне скандала сразу же был приостановлен транзит черного золота в Европу. И лишь в июне он возобновился. В Минске предъявили Москве счет за косвенные убытки.