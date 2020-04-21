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Впервые за 19 лет: вслед за американской обвалилась цена европейской нефти

Такого не было с декабря 2001 года

Нефть марки Brent к вечеру 21 апреля рухнула ниже 18 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

Таким образом стоимость европейского черного золота побила антирекорд – подобного не случалось с декабря 2001 года.

Напомним, накануне обвалилась до отрицательных значений цена на американскую нефтьWTI. 20 апреля стоимость за баррель опускалась до -40 долларов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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