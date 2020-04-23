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Россия нарастила добычу нефти за неделю до старта соглашения ОПЕК+

Россия нарастила добычу нефти за неделю до старта соглашения ОПЕК+
Фото: Boris Babanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Промысел сырья увеличили крупнейшие отечественные производители

За последние дни российские нефтяники резко нарастили добычу черного золота. И это ровно за неделю до начала действия соглашения о сокращении объемов выкачки нефти, достигнутого в рамках ОПЕК+.

Так, среднесуточная добыча черного золота с конденсатом выросла 22 апреля на 0,6% по сравнению с предыдущим днем, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Отмечается, до середины текущего месяца наши промышленники добывали примерно 1,537 млн. тонн в сутки. Однако уже с 17 апреля производство увеличилось на 0,8 процента.

Среди тех, кто нарастил добычу значатся "РН-Юганскнефтегаз" и "Сургутнефтегаз". Потом к ним подтянулся "Лукойл". В результате, согласно сегодняшним данным, компании подняли добычу сырья до 1,557 млн тонн.

В апреле выкачка черного золота выросла до 11,28 млн баррелей в сутки, что лишь на 0,1% меньше показателей марта.

Напомним, 12 апреля 23 государства пришли к консенсусу о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. Россия должна будет уменьшить свои сырьевые аппетиты  примерно на четверть – до 8,5 млн б/с.

Между тем, как полагают аналитики, такого сокращения все равно будет недостаточно для того, чтобы привести к равновесию спрос и предложение. Особенно в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса и заморозки движения транспорта по всему миру. Цена на нефть будет оставаться неустойчивой из-за переизбытка сырья на рынке и в хранилищах.

Добавим, 20 апреля для США случился "черный понедельник", когда североамериканская марка WTI впервые в истории обвалилась до минус $40. Американцы считают, что к этому приложили руку Москва и Эр-Рияд, которые пытаются выдавить Штаты с европейского рынка сырья. К такому выводу пришли на телеканале CNBC.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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