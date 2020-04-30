Курс доллара снизился перед праздниками
Утром 30 апреля курс доллара пошел вниз. На открытии торгов Московской биржи он стоил 72,84 рубля. Евро также подешевел до 79,33 рубля.
С течением торгов падение иностранных валют усилилось. К 11:00 мск доллар дошел до уровня 72,70 руб., потеряв уже 30 коп., курс евро составил 79,07 руб., что на 32 коп. меньше зафиксированного накануне.
Укреплению рубля способствуют оптимистичные новости с нефтяных рынков. За последние часы стоимость сорта Brent поднялась на 6% – до $25,84 за баррель по июньским контрактам. Американская WTI подорожала еще больше – на 11% – и достигла $16,85 за баррель. Скорее всего, рынок реагирует на вступающее с 1 мая соглашение ОПЕК+, которое предусматривает сокращение добычи нефти почти на 10 млн баррелей в стуки в ближайшие два месяца.
Отметим, что даже при текущем подорожании стоимость нефти значительно ниже, чем ожидалась ранее. Поэтому потери российского бюджета в 2020 г. прогнозируются очень значительные.
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