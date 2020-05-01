Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников

При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты

После майских праздников в России потихоньку начнут снимать карантинные меры. Падение национальной экономики волнует многих: еще бы, с ростом курса доллара и евро могут взлететь цены на большинство товаров. О том, что может происходить с курсом валют и рубля после длинных выходных в материале "Утро.ру".

"Майские праздники-традиционное время для снижения деловой активности, поэтому за это время особых колебаний с ценой на нефть и курсом валют мы не увидим", – рассказал эксперт в вопросах стратегического развития бизнеса Виталий Манкевич.

"Предположительно доллар в период праздников так и останется на отметке 74-75 рублей, а после мы сможем заметить укрепление российской валюты, и доллар остановится на отметке 70-72 рублей", – считает он.

Мир постепенно ослабляет карантинный режим. В Восточной Европе начали потихоньку возобновлять авиасообщение. Китай, первым пережил эпидемии и уже запустил работу на полную мощность. Все это дает надежду, что постепенно спрос на нефть восстановится. При этом с мая начинают действовать ограничения на добычу в рамках сделки ОПЕК+.

Сделка подразумевает сокращение добычи на 10-20 млн баррелей в сутки с последующим постепенным смягчением квот. Вместе с тем полноценное восстановление рынка и возврат цены к $50-60 возможен только при разгрузке нефтехранилищ хотя бы до уровня начала марта 2020.



"При текущих ценах на нефть доллар должен стоить 85-100 рублей, но благодаря бюджетному правилу у нас "как будто" нефть по $42", – объяснил Манкевич.

Не стоит исключать и развитие негативного сценария.

В случае, если что-то пойдет не так, и нефть подешевеет до $10-15 за баррель, то и доллар может подорожать до 100-120 рублей, но такое развитие событий маловероятно.



"Текущие уровни доллара и евро являются оптимальными для покупки иностранной валюты за рубли, – считает специалист в области финансовых рынков и блокчейн-технологий Виктор Першиков.



За последние дни курс национальной валюты несколько стабилизировался после недавнего снижения, так как опасения участников сырьевого рынка о том, что не только котировки американской, но и североморской нефти марки Brent, могут рухнуть ниже 0$, несколько уменьшились за последние дни. Также позитивным фактором для рубля стало то, что ЦБ РФ нарастил продажи иностранной ваkюты на открытом рынке на 45% за последние дни и в настоящее время ежедневно продаёт валюту на сумму чуть больше 20 млрд рублей.

Вместе с тем, заявления главы ЦБ о том, что процентная ставка может быть снижена гораздо значительнее в этом году, чем прогнозировали аналитики, будут оказывать давление на российский рубль во втором полугодии. А если нефть при этом не восстановится до уровня в $45, а останется до конца года на минимумах в районе $20 за баррель, единственной логичной тенденцией будет ослабление рубля и рост курсов иностранных валют.

"Таким образом, я ожидаю продолжения роста доллара и евро в мае этого года и рекомендую использовать текущие, приемлимые уровни, для покупки валют", – отметил он.

Курс в 80 рублей за доллар до конца года становится всё более реальной перспективой



Схожего мнения придерживается аналитик QBF Ксения Лапшина

"В первой половине мая валютная пара USD/RUB будет изменяться в диапазоне 73-76 рублей на фоне сохранения слабой конъюнктуры на рынке нефти. При этом уровень 73-74 рубля за доллар выступает неплохим уровнем для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективу" – указала она .



Отметки 73,8-74 руб. и 72,6-73 руб. выступают в качестве ближайших уровней поддержки, и доллару будет непросто их пройти. В конце мая-начале июня станут видны первые результаты выполнения сделки ОПЕК+, от этого будет зависеть дальнейшая динамика курса доллара.



Если участники соглашения ОПЕК+ продемонстрируют плохую дисциплину, и объемы сокращения добычи "черного золота" по итогам мая окажутся ниже ожидаемых, то доллар может пойти выше вплоть до 80 рублей.

Тем не менее, даже в случае оптимистичного сценария ниже 70 рублей за доллар курс вряд ли опустится.

Пара евро – рубль в в меньшей степени зависит от ситуации на рынке нефти, поэтому в последнее время волатильность в европейской валюте небольшая, а курс стабилизировался в районе 80 рублей.

"В начале мая и после майских праздников мы ожидаем увидеть евро в диапазоне 80-82 рубля с возможным кратковременным движением ниже уровня 80 рублей, привлекательным для покупки, и возвратом в указанный диапазон", – отметила экономист.

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