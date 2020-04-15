Пора ли забирать вклады: банкам отвели три месяца
Нынешнему кризису, постепенно накрывающему Россию, не
избежать паралича банковской системы. С таким заявлением выступил в интервью РБК (о котором ранее уже писало "Утро.ру") глава Счетной палаты Алексей
Кудрин.
Эти плохие "плохие долги"
По мнению Кудрина, российская банковская система столкнется с кризисом "плохих долгов", что не удивительно ввиду того, что из-за затянувшихся "вирусных каникул" в стране уже остановилась значительная часть экономики. Экономические субъекты, будь то предприятия, рабочие или служащие, являются должниками банков. Отсутствие работы с их стороны, лишает их возможности зарабатывать деньги и обслуживать свои задолженности.
Ситуация начнет ухудшаться по мере роста безработицы
"Пока стадия кризиса такова, что нужно думать в первую очередь о людях, – пояснил Кудрин. – Но если у нас не перезапустится экономика, если компании сократятся в результате, через 2 месяца все плохие долги этих компаний, не способных дальше продолжать эту работу, перекинутся на банки".
Глава Счетной палаты считает, что "плохих долгов, скорее всего, не избежать". Пока в системе идет накопление рисков, реструктуризация кредитов малому бизнесу и отсрочки платежей, все это "происходят за счет банков". Однако это ведет к уменьшению прибыли, а в конечном счете и капитала банков.
Но, по словам Кудрина, запас прочности в системе не безграничен. "Через три месяца примерно это уже будет чувствительно для банковской сферы, через шесть – в полной мере", – предупреждает он.
Все будет жестко
Эксперты соглашаются с опасениями главы Счетной палаты, полагая, что развитие ситуации может пойти по жесткому сценарию. Они также указывают на наиболее слабое звено – держателей банковских кредитов, чьи возможности по их обслуживанию поставлены под вопрос.
"Глава Счетной палаты России прогнозирует проблемы у банковского сектора не зря, – заявил "Утру.ру" первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. – Сейчас каждый третий россиянин имеет задолженность перед банками, при этом более 30% заемщиков платят ежемесячно за кредиты более 50% от своих доходов. Рост безработицы в три раза, как прогнозирует Кудрин, в ближайшее время может создать ситуацию, когда банки (а также организации сферы ЖКХ) могут столкнуться с массовыми неплатежами".
Это, по мнению эксперта, приведет к тому, что в финансовой системе возникает "кассовый разрыв", когда банки, не получая платежи от заемщиков, не смогут выдавать кредиты другим клиентам
"Это может привести к проблеме ликвидности банковской системы и потребуется материальная помощь от государства, чтобы не допустить банковских дефолтов, – говорит Сигал. – Вероятнее всего, масштабного кризиса в финансовой системе государство не допустит – средства на поддержку банков будут выделены. Однако проблемы могут возникнуть у небольших региональных банков".
Подтверждает риски банковской системы и директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. Он напоминает, что объем общего кредитного портфеля превышает объем активов наполовину.
"Кредитный портфель малого и среднего бизнеса составляет около 5 трлн рублей, что занимает небольшую долю в общем кредитном портфеле, - говорит Абрамов. – Тем не менее, в связи с тем, что предприятия уже сократили, либо будут сокращать сотрудников, урезать им заработные платы, то основной удар по банкам может произойти в потребительском секторе".
Несколько иначе, по словам эксперта, будет обстоять ситуация на рынке ипотеки. Здесь основной и практически прямой удар примут на себя не банки, а заемщики.
"С ипотечными кредитами ситуация попроще, – говорит он. – У банков есть залоговое имущество. Однако и его в текущих макроэкономических условиях будет сложно реализовать, да и это может вызвать рост предложения на рынке недвижимости, что неизбежно приведет к ее удешевлению".
Будет ли новый 1998-й?
Если эксперты сходятся во мнении, что главной причиной проблем банков станут их заемщики, то неизбежно напрашивается вопрос: а скажется ли этот банковский кризис на клиентах банков. И в первую очередь, его вкладчиках.
О том, чем грозит банковский кризис вкладчикам, россияне хорошо помнят по событиям 1998 года. Не удивительно, что в банки выстроились очереди из клиентов, желающих закрыть свои депозиты.
По данным ЦБ, с 15 по 25 марта граждане забрали со счетов около 616 миллиардов рублей, или 2% всех депозитов
Центробанк вынужден покрывать возросшие потребности в "кэше" за счет эмиссии. Так, с начала марта наличная денежная масса в стране выросла почти на триллион рублей (по данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка).
В свою очередь, эксперты не склонны видеть в происходящем признаки событий, аналогичных тем, что имели место в 1998-м.
"Я бы не стал сравнивать ситуацию 1998 года и сегодняшнюю: в 98-м году не было столько резервов, – говорит Вячеслав Абрамов. – Согласно данным банка России, в 1998 году золотовалютные резервы составляли 12,8 млрд долларов, тогда как в 2020 году золотовалютные резервы составляют 564 млрд долларов, что почти в 50 раз больше. Так что повторения сценария тех лет представляется маловероятным".
Также не видят они и угроз для вкладчиков банков, апеллируя к системе страхования вкладов.
"Вкладчикам, чьи депозиты застрахованы по системе АСВ (Агентство страхования вкладов), это ничем не грозит – их вклады застрахованы", – говорит Павел Сигал.
Вторит ему и Вячеслав Абрамов: "Сейчас никакой опасности для вкладчиков нет и бежать снимать деньги со вкладов, опасаясь банкротства банков абсолютно не нужно"
Хочется верить, что эксперты правы, и опасаться за судьбу вкладов населения действительно нет необходимости. И все же, во всю это распрекрасную бочку меда, нельзя не добавить маленькой ложечки дегтя. Дело в том, что весь предыдущий опыт работы АСВ показывает, что система страхования хорошо работает при единичных случаях неплатежеспособности банков. При этом, никто не рассматривает стресс-сценария, когда банки начинают "сыпаться" один за другим. Имеющихся в распоряжении АСВ средств в данном случае просто не хватит. Механизм же дофинансирования фонда предельно сложен и забюрократизирован.
Что же касается золотовалютных и других государственных резервов, то судя по первым неделям кризиса, государство пока не спешит открывать закрома для спасения бизнесов и населения.
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