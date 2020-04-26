Эксперты рассказали, как последствия всероссийского карантина скажутся на инфляции, курсах доллара, евро, рубля и работе банков

В последние несколько недель россияне все чаще стали говорить о возможности повторения дефолта 1998 года. Однако, кризис 2020 года в корне отличается от всех предыдущих. Впервые в истории, причиной упадка– стали события не экономические по своей природе, а пандемия коронавируса. О том, как могут развиваться события в материале "Утро.ру".

Кризис – 2020: надолго ли?

Из-за опасности распространения инфекции и последующего карантина потребности населения сильно изменились. Бизнес оказался к такому не готов, ведь пришлось срочно перезапускать производство.

"Ведущие экономисты сравнивают сложившуюся ситуацию то с положением военного времени, то с проблемами, возникшими в России в 1992 году на заре рыночной экономики, – рассказал "Утру" аналитик QBF Олег Богданов. Коронавирус появился как раз в то время, когда мировое сообщество находилось на пороге глобального кризиса – рецессия, назревающая в силу циклического развития экономики, прогнозировалась еще в середине 2019 года, задолго до появления новостей о новом опасном заболевании".

Последствия экономических проблем, спровоцированных эпидемиологическими трудностями, можно преодолеть гораздо быстрее, чем, например, ущерб от дефолта 1998 года или глобальных негативных трендов 2008 года.



"Как только вирус отступит и представители власти смогут дать зелёный свет для экономической жизни, производство и потребление достаточно быстро увеличиваются до того уровня, который имел место до пандемии. Например, экономика Китая уже восстановилась после карантина на 90%. В конце марта производство страны было запущено практически в полном объёме, показатели фондового рынка отыграли падение. На фоне карантина, установленного в Европе и США, КНР стала привлекательна для иностранных инвесторов", – объяснил он.

Другого мнения придерживается Павел Вешаев, генеральный директор FinHelp. Он считает, что кризис, начавшийся в 2020 году, затянется.

"По нашим оценкам, кризис продлится минимум два года и острее всего будет ощущаться осенью 2020 года. К этому моменту финансовых ресурсов не останется уже у большинства компаний и населения: доходы продолжат падать, все подушки безопасности будут съедены",– предположил он в разговоре с "Утро.ру".

Падение курса рубля вполне традиционно повлияет на жизнь россиян: работать придется больше, зарабатывать меньше. Покупательская способность граждан продолжит снижаться, цены вырастут, волна сокращений в различных отраслях будет только нарастать.

По его словам, первыми под сокращение идут неэффективные сотрудники, следом те, чье участие в прибыли выглядит неясным. Задача наемного персонала сегодня – показать свою ценность на рынке труда, чтобы не остаться без средств к существованию. И собственникам, и их сотрудникам рассчитывать придется только на себя.



Цены будут расти и на все: кто-то действительно поднимает их из-за того, что дорожают комплектующие и импортная закупка, кто-то на волне увеличит расценки, чтобы поднять собственную маржу.

теория о "черном лебеде" сбывается?

На фоне кризиса 2020 года автор теории "черного лебедя" предсказал будущие угрозы для человечества – якобы миру придется стать более закрытым.

"Назвать этот кризис внезапным "черным лебедем", довольно трудно, отметил в разговоре с "Утро.ру" ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков. Эпидемия COVID-19, которая ударила по всем сферам экономической жизни развитых и развивающихся стран, была заложена в экономические прогнозы крупных управляющих компаний уже в январе-феврале. То есть кризис мог быть управляемым, но, кажется, не стал".

Экономист отметил, что несмотря на явное наличие кризисных настроений, в настоящее время не наблюдается особой паники у населения. Да, люди снимают деньги с банковских депозитов, активно покупают дорогостоющую технику и ждут обесценивания рубля, но пока массовых панических историй не видно.

Все потому, что реальные кризисные проявления и вынужденное бегство людей от рисков нам еще предстоит увидеть. В этой связи, довольно сложно предсказывать поведение экономики даже на ближайший месяц.

Однозначно, что как и в 1998 российский рубль пострадает, и стоимость евро и доллара вырастет.

Падение спроса скажется на инфляционных ожиданиях ЦБ РФ, которому придется решать, снижать ставку с целью оздоровления и поддержания экономики, или повышать, с целью стабилизировать валютные курсы.

В этой связи, однозначно нужно быть готовым к тому, что кризис еще только набирает обороты, и наиболее разумным шагом сейчас является уход от рисковых вложений в пользу проверенных и надежных инструментов сохранения сбережений. Стоит рассмотреть покупку драгметаллов, евро и доллара США, а также быть готовым к тому, что ситуация с рынком труда до конца первого полугодия в стране может ухудшиться.

Ранее эксперты озвучили прогноз по росту доллара и евро на лето 2020 года и рассказали, чего ждать от банков при усугублении экономического кризиса 2020 года тем, у кого ипотека, кредит или валютный вклад.