Кризис 2020: бояться ли россиянам повторения дефолта 1998 года
В последние несколько недель россияне все чаще стали говорить о возможности повторения дефолта 1998 года. Однако, кризис 2020 года в корне отличается от всех предыдущих. Впервые в истории, причиной упадка– стали события не экономические по своей природе, а пандемия коронавируса. О том, как могут развиваться события в материале "Утро.ру".
Кризис – 2020: надолго ли?
Из-за опасности распространения инфекции и последующего карантина потребности населения сильно изменились. Бизнес оказался к такому не готов, ведь пришлось срочно перезапускать производство.
"Ведущие экономисты сравнивают сложившуюся ситуацию то с положением военного времени, то с проблемами, возникшими в России в 1992 году на заре рыночной экономики, – рассказал "Утру" аналитик QBF Олег Богданов. Коронавирус появился как раз в то время, когда мировое сообщество находилось на пороге глобального кризиса – рецессия, назревающая в силу циклического развития экономики, прогнозировалась еще в середине 2019 года, задолго до появления новостей о новом опасном заболевании".
Последствия экономических проблем, спровоцированных эпидемиологическими трудностями, можно преодолеть гораздо быстрее, чем, например, ущерб от дефолта 1998 года или глобальных негативных трендов 2008 года.
"Как только вирус отступит и представители власти смогут дать зелёный свет для экономической жизни, производство и потребление достаточно быстро увеличиваются до того уровня, который имел место до пандемии. Например, экономика Китая уже восстановилась после карантина на 90%. В конце марта производство страны было запущено практически в полном объёме, показатели фондового рынка отыграли падение. На фоне карантина, установленного в Европе и США, КНР стала привлекательна для иностранных инвесторов", – объяснил он.
Другого мнения придерживается Павел Вешаев, генеральный директор FinHelp. Он считает, что кризис, начавшийся в 2020 году, затянется.
"По нашим оценкам, кризис продлится минимум два года и острее всего будет ощущаться осенью 2020 года. К этому моменту финансовых ресурсов не останется уже у большинства компаний и населения: доходы продолжат падать, все подушки безопасности будут съедены",– предположил он в разговоре с "Утро.ру".
Падение курса рубля вполне традиционно повлияет на жизнь россиян: работать придется больше, зарабатывать меньше. Покупательская способность граждан продолжит снижаться, цены вырастут, волна сокращений в различных отраслях будет только нарастать.
По его словам, первыми под сокращение идут неэффективные сотрудники, следом те, чье участие в прибыли выглядит неясным. Задача наемного персонала сегодня – показать свою ценность на рынке труда, чтобы не остаться без средств к существованию. И собственникам, и их сотрудникам рассчитывать придется только на себя.
Цены будут расти и на все: кто-то действительно поднимает их из-за того, что дорожают комплектующие и импортная закупка, кто-то на волне увеличит расценки, чтобы поднять собственную маржу.
теория о "черном лебеде" сбывается?
На фоне кризиса 2020 года автор теории "черного лебедя" предсказал будущие угрозы для человечества – якобы миру придется стать более закрытым.
"Назвать этот кризис внезапным "черным лебедем", довольно трудно, отметил в разговоре с "Утро.ру" ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков. Эпидемия COVID-19, которая ударила по всем сферам экономической жизни развитых и развивающихся стран, была заложена в экономические прогнозы крупных управляющих компаний уже в январе-феврале. То есть кризис мог быть управляемым, но, кажется, не стал".
Экономист отметил, что несмотря на явное наличие кризисных настроений, в настоящее время не наблюдается особой паники у населения. Да, люди снимают деньги с банковских депозитов, активно покупают дорогостоющую технику и ждут обесценивания рубля, но пока массовых панических историй не видно.
Все потому, что реальные кризисные проявления и вынужденное бегство людей от рисков нам еще предстоит увидеть. В этой связи, довольно сложно предсказывать поведение экономики даже на ближайший месяц.
Однозначно, что как и в 1998 российский рубль пострадает, и стоимость евро и доллара вырастет.
Падение спроса скажется на инфляционных ожиданиях ЦБ РФ, которому придется решать, снижать ставку с целью оздоровления и поддержания экономики, или повышать, с целью стабилизировать валютные курсы.
В этой связи, однозначно нужно быть готовым к тому, что кризис еще только набирает обороты, и наиболее разумным шагом сейчас является уход от рисковых вложений в пользу проверенных и надежных инструментов сохранения сбережений. Стоит рассмотреть покупку драгметаллов, евро и доллара США, а также быть готовым к тому, что ситуация с рынком труда до конца первого полугодия в стране может ухудшиться.
Ранее эксперты озвучили прогноз по росту доллара и евро на лето 2020 года и рассказали, чего ждать от банков при усугублении экономического кризиса 2020 года тем, у кого ипотека, кредит или валютный вклад.
Доллар упадет до 67 рублей после кризиса: аналитик озвучил прогноз по курсу валют на 2020 год
Эксперт рассказал, когда рубль укрепится
Актуальные и смешные: свежие анекдоты на 26 апреля
Подборка шуток от "Утро.ру" украсит утро воскресенья
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Популярного футболиста ввели в кому
- У зараженных коронавирусом военных обнаружили аномалию
- Вашингтон: в Пекине специально скрыли информацию о коронавирусе
- Не хуже респиратора: из чего сделать качественную защитную маску
Здоровье
- От болей в спине: эффективные упражнения для позвоночника
- Кашка для мужчин: луговое растение решит проблемы с потенцией
- Похудение за 5 минут: от жира на животе избавит утренняя гимнастика
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик