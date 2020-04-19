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Курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

В конце прошлой недели в социальных сетях и анонимных телеграмм-каналах появились слухи, что из российских обменников исчезла валюта. Якобы, для того, что бы найти доллар и евро нужно побегать. Конечно, новость никакого подтверждения не имеет: вся страна сейчас сидит на карантине и деятельность банков ограничена, но многие заволновались. О том, как в ближайшем будущем будут развиваться события рассказали специалисты. 

К середине апреля российский рубль отыграл часть потерь у американского доллара. С минимальных уровней выше 80 рублей доллар опустился до 73 и сейчас стабилизировался в районе 74.

"Поддержали нашу валюту два фактора, – рассказал "Утро. ру" ведущий аналитик QBF Олег Богданов: Во-первых, были заключены новые соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Это стабилизировало нефтяной рынок и позитивно повлияло на рубль. Во-вторых, начали снижаться глобальные экономические риски, связанные с эпидемией коронавируса. Китаю удалось на 95% восстановить работу своих предприятий. Постепенно из карантина и изоляции выходят европейские страны. В США Дональд Трамп озвучил план поэтапного запуска экономики. Все это уменьшает риски и увеличивает аппетит инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой".

Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

"В ближайшие три месяца позитивные тенденции сохранятся. Тема с вирусом начнет уходить, экономики многих стран начнут выходить на полную мощность, следовательно, вырастет спрос на нефть, что толкнет котировки в диапазон 35-40 долларов", – отметил он. 

"Все это значит, что рубль к концу лета может вернуться в коридор 67-72. Валюту покупать населению не стоит". 

Другого мнения придерживается ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков.

"С учетом изменения курса иностранной валюты с начала 2000-х годов, которая уверенно дорожала против российского рубля, можно сделать однозначный вывод: с целью не только сбережения, но и дополнительного заработка, обычному человеку стоит хранить часть средств в долларах и евро, выделяя на это 20-30% своего дохода", -  говорит он, подчеркивая, что в долгосрочной перспективе это положительно скажется на личном благосостоянии, так как в ближайшие несколько лет значительного укрепления российского рубля против иностранной валюты ожидать не придется. 

"Ожидаю укрепления иностранной валюты против рубля во 2-3 квартале до уровней 78 рублей за доллар и 86 за евро. В ближайшее время курс рубля может еще немного укрепиться, однако я не жду ухода курса рубля против доллара ниже отметки в 70 рублей", – заключил он. 

Ранее эксперты озвучили приблизительный курс доллара и евро на лето 2020 года и предупредили держателей иностранных счетов о возможных рисках. 

Марина МОНРО

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