Курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
В конце прошлой недели в социальных сетях и анонимных телеграмм-каналах появились слухи, что из российских обменников исчезла валюта. Якобы, для того, что бы найти доллар и евро нужно побегать. Конечно, новость никакого подтверждения не имеет: вся страна сейчас сидит на карантине и деятельность банков ограничена, но многие заволновались. О том, как в ближайшем будущем будут развиваться события рассказали специалисты.
К середине апреля российский рубль отыграл часть потерь у американского доллара. С минимальных уровней выше 80 рублей доллар опустился до 73 и сейчас стабилизировался в районе 74.
"Поддержали нашу валюту два фактора, – рассказал "Утро. ру" ведущий аналитик QBF Олег Богданов: Во-первых, были заключены новые соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Это стабилизировало нефтяной рынок и позитивно повлияло на рубль. Во-вторых, начали снижаться глобальные экономические риски, связанные с эпидемией коронавируса. Китаю удалось на 95% восстановить работу своих предприятий. Постепенно из карантина и изоляции выходят европейские страны. В США Дональд Трамп озвучил план поэтапного запуска экономики. Все это уменьшает риски и увеличивает аппетит инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой".
"В ближайшие три месяца позитивные тенденции сохранятся. Тема с вирусом начнет уходить, экономики многих стран начнут выходить на полную мощность, следовательно, вырастет спрос на нефть, что толкнет котировки в диапазон 35-40 долларов", – отметил он.
"Все это значит, что рубль к концу лета может вернуться в коридор 67-72. Валюту покупать населению не стоит".
Другого мнения придерживается ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков.
"С учетом изменения курса иностранной валюты с начала 2000-х годов, которая уверенно дорожала против российского рубля, можно сделать однозначный вывод: с целью не только сбережения, но и дополнительного заработка, обычному человеку стоит хранить часть средств в долларах и евро, выделяя на это 20-30% своего дохода", - говорит он, подчеркивая, что в долгосрочной перспективе это положительно скажется на личном благосостоянии, так как в ближайшие несколько лет значительного укрепления российского рубля против иностранной валюты ожидать не придется.
"Ожидаю укрепления иностранной валюты против рубля во 2-3 квартале до уровней 78 рублей за доллар и 86 за евро. В ближайшее время курс рубля может еще немного укрепиться, однако я не жду ухода курса рубля против доллара ниже отметки в 70 рублей", – заключил он.
Ранее эксперты озвучили приблизительный курс доллара и евро на лето 2020 года и предупредили держателей иностранных счетов о возможных рисках.
Россияне массово едут по Крымскому мосту на полуостров
Поток автомобилей резко увеличился за сутки
В Москве продлили режим пропусков
Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Произошло много странных вещей": США намерены узнать правду о пандемии COVID-19
- Обладатель Нобелевской премии указал на искусственное происхождение COVID-19
- В страдавшей от коронавируса Италии откроются бары и рестораны
- Тренер осудил известного футболиста за побег
Здоровье
- Психология и скрытые болезни: названы основные причины проблем с потенцией
- Как остаться здоровым: полезные продукты для мужчин после 40 лет
- Повысят иммунитет: привычные продукты защитят от вирусов
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик