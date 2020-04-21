Российская валюта продолжит дешеветь 21 апреля

Вечер 20 апреля ознаменовался рекордным падением цен на нефть – ее стоимость ушла в минус. Вслед за черным золотом дешеветь начал и рубль. К полуночи доллар стоил, по данным Московской биржи, 75,5 руб., а евро – 81,9 рубля. Вероятней всего, падение продолжится и сегодня, на фоне дорожающего доллара и евро.

Торги за вторник на Мосбирже начнутся традиционно в 10:00. Однако эксперты уверены, что падение рубля продолжится. Как рассказал РИА "Новости"главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, если фьючерсные контракты по WTI, Urаls, и Brent будут снижаться и 21 апреля, то доллар может вырасти до 76 – 77 рублей.

Впрочем, как передает RT, утром 21 апреля цена на майские контракты WTI растет – до $1,65 за баррель.

К ослаблению российского деревянного привела информация о том, что вскоре нефть будет негде хранить – черное золото практически не покупают. А новая сделка ОПЕК+ не смогла спасти рынок.

Как ранее писало "Утро.ру", цена на американскую нефть WTI падала в течение всего понедельника. А к вечеру опустилась до -40 долларов за баррель. Следом российская нефть Urals упала в стоповой цене (то есть с доставкой сейчас) до -2 долларов. Все дело в том, что 20 апреля закончился срок контрактов на май. Нефть в бочках оказалась никому не нужна на этот месяц. Как объясняет Expert, биржевики сейчас зарабатывают лишь на покупке и продаже контрактов, от которых вчера пытались избавиться, чтобы не допустить поставки нефти, которую негде хранить.

Отрицательная цена на черное золото означает, что продавцам придется доплачивать покупателям за нефть.

Такая ситуация сложилась из-за того, что спрос на топливо сильно сократился из-за пандемии коронавируса. Также к обвалу цен на нефть привел срыв сделки ОПЕК, которую в марте страны впервые с 2016 г. не смогли заключить, что привело также и к падению рубля. В апреле страны-участницы подписали новое соглашение по снижению добычи нефти, которое не повлияло на стоимость. Ее цена продолжит падать.