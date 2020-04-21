Курс доллара также вырос к вечеру 21 апреля

Во вторник европейская валюта перешла отметку в 84 рубля впервые с 3 апреля в ходе торгов. Евро подорожал к вечеру 21 апреля на 2 рубля 13 копеек, сейчас его стоимость – 84,12 рубля. Доллар тоже не отстает – американская валюта выросла до 77,46 рубля, прибавив в цене 1 рубль 91 копейку.

Таким образом, прогнозы аналитиков, прозвучавшие ранее, сбылись. Напомним, накануне они предположили, что если цены на нефть продолжат падать, доллар может подорожать до 77 рублей, что и случилось сегодня вечером.

Напомним, накануне американская нефть WTI впервые в истории обвалилась до отрицательной цены. Вслед за ней начала падать и европейская Brent. Сейчас цена на нефть с поставкой в июне опустилась ниже 19 долларов за баррель.