Вечер минувшего понедельника навсегда войдет в историю мирового нефтяного рынка и скажется на курсе валют

Цены на майские фьючерсные контракты на нефть WTI в Нью-Йорке рухнули на 300%, пробив нулевую отметку и опустившись до уровня в минус 38,4 доллара за баррель. Вслед за Америкой полетели вниз и европейские сорта, включая российский Urals, ушедший на 1,63 доллара за баррель "ниже нуля". В тоже самое время, июньский фьючерс на нефть Brent продолжил торговаться по 26,3 доллара. Снижение котировок европейской нефти продолжалось и в течении дня во вторник.

Падение нефти в отрицательную зону привело к росту курса валют на МосБирже. Впервые за три недели котировки доллара поднялся выше 77 рублей, а евро до отметки в 84 рубля.

Что происходит?

Казалось бы, абсолютно необъяснимый феномен с падением нефтяных цен ниже нуля, на самом деле имеет вполне четкое объяснение. Основной причиной столь необычного падения стала невозможность хранения купленной нефти, контракты по которой истекают к началу мая.

Во вторник 21 апреля, наступает экспирация (окончания обращения контракта на биржевом рынке) по майским фьючерсам. Это означает, что держатель контракта должен или продать его или совершить поставку по нему нефти на терминал Кушинг в Оклахоме.

Однако это оказалось невозможно – на сегодняшний день терминал загружен практически полностью. В результате, "продавцы" фьючерсов были вынуждены сами доплачивать немногочисленным "покупателям", имеющим свободные емкости, только за то, чтобы те избавили их от "никому не нужной" нефти.

"Трейдеры распродавали фьючерсы с доплатой, так как это был последний день для майских контрактов, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Все это – очень нервная, даже истеричная реакция на то, что мировой спрос на нефть продолжает сокращаться, а сокращения добычи силами ОПЕК+ и других стран недостаточно".

По мнению эксперта, в перспективе стоит ожидать, что такая ситуация может продолжиться и по другим сортам нефти, и с другими сроками поставок, так как на рынке царит ситуация неопределенности и паники.

"В целом все происходящее выглядит так: спрос падает рекордно, снижения добычи недостаточно, производители пока не сократили добычу, хранилища заполняются, рынок опасается, что перспективы нефти очень негативные. На этом фоне стоит ожидать дальнейшего снижения котировок на длительный период, пока спрос и предложение не будут сбалансированы", – резюмирует Деев.

С ним соглашается и эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, указывающий на то, что неизбежное падение ждет и контракты с более поздним сроком исполнения.

"Сегодня и более дальние фьючерсы на Brent и WTI теряют 20-35%, так как участники рынка опасаются, что эти контракты может ждать нечто похожее, что случилось с майским WTI, – сказал он "Утру.ру". – Данные настроения обусловлены неуверенностью, что сделка ОПЕК+ способна стабилизировать рынок, или что она будет исполняться всеми участниками и в полном объеме".

Впрочем, эксперт не исключает и дальнейшего усугубления ситуации, с перекидыванием "пожара" на другие сектора рынка.

"Пока наблюдаемый обвал нефтяных цен носит по большей части технический характер, – говорит он. – Однако эта беспрецедентная ситуация может дискредитировать нефтяную отрасль в глазах инвесторов".

Эксперт напоминает, что рынок нефти исторически является опережающим индикатором ситуации в мировой экономике, так как нефть является одним из главных сырьевых товаров. В связи с чем, цепная реакция способна задеть и другие рынки, вызвав волну распродаж, сопоставимую с той, что наблюдалась в марте.

Кто заказчик?

На фоне продолжающегося нефтяного хаоса возникает вопрос, существует ли сторона, заинтересованная во всем том, что происходит сегодня на рынке. Очевидно, что на фоне всеобщих потерь, существуют и бенефициары происходящего, получающие от него вполне весомый гешефт. Он может быть не очевидным и отложенным во времени, но он безусловно есть. Равно как и его получатели.

"Я думаю здесь велика роль политики, – пояснил "Утру.ру" создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко. – Развитые страны сокращают свои расходы и готовят платформу для выхода из кризиса. Им выгодно это делать при низкой цене на нефть".

Примечательно, что в России ни каких видимых выгод от снижения нефтяных цен не получает практически никто.

"У нас бензин на внутреннем рынке не подешевел ни на рубль. В России положительного эффекта для экономики от низких цен на нефть не будет никакого. – говорит Клопенко. – Наоборот, все риски производителей нефти переложат на российскую промышленность и население".

Что будет?

Эксперты и не только они задаются вопросом: как долго продлится эта ситуация, что она принесет миру, России и ее национальной валюте – рублю.

По мнению Дмитрия Бабина, все это продолжится до той поры, пока не появится определенности относительно пандемии COVID-19 и ее последствий для человечества.

"Пока не будет создана эффективная вакцина против коронавируса, ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией, в целом сохранятся, или будут усилены после ослабления, как только произойдет очередная вспышка заболевания", – говорит он. Поэтому глобальная экономика продолжит оставаться под давлением, как и нефтяной рынок.

Поскольку рубль в этих условиях рубль сильно переоценен по отношению к существующим нефтяным ценам, его стоимость продолжит планомерно снижаться, вслед за баррелем Urals.

"Еще в начале марта цена Urals находилась на уровне 3000 руб., а сейчас стоит 1100-1200, – говорит эксперт. – Чтобы ее удерживать на приемлемом уровне около 2000-2500, доллар должен стоить выше 100 руб., или цена Urals должна вырасти в 2,5-3 раза".