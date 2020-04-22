Эксперты объяснили, чем обернется падение цен на черное золото для страны и что произойдет с курсом валюты дальше

Ситуация с рекордным падением цен на топливо испугала многих. Россияне заговорили о повторении дефолта по образцу 1998 г. – когда рубль обесценился и в ход пошли "условные единицы" – они же доллары. Известно, что следом за падением экономики страны всегда ослабляется ее валюта. О том, что происходит сейчас и как могут развиваться события, "Утро.ру" рассказали эксперты.

В понедельник, 20 апреля, на майских торгах, впервые в истории нефть марки WTI ушла в минус – оказалась никому не нужна. Затем, 21 апреля впервые за 19 лет упала цена на мировую нефть марки Brent. Теперь экономисты опасаются, что аналогичная ситуация будет сохраняться и на июньских торгах. Цена черного золота продолжает снижаться. Главная причина случившегося – вспышка коронавируса.

"Наблюдаемое падение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса оказывает существенный негативный эффект на российскую экономику, поскольку приводит к дефициту федерального бюджета", – рассказал "Утро.ру" аналитик QBF Александр Алексеевский.

По итогам 2019 г. 39,3% доходов федерального бюджета РФ приходилось на нефтегазовые доходы. В свою очередь, из-за обвала нефтяных цен Россия недополучает часть доходов от продажи нефти. Если в 2019 г. профицит федерального бюджета страны составил 1,97 трлн руб., то в январе – феврале текущего года уже был зафиксирован дефицит в размере 272,2 млрд рублей. В связи с этим РФ вынуждена тратить свои резервы из-за недополученных нефтегазовых доходов, чтобы покрыть дефицит.

Столь значительное сокращение нефтяных котировок также приводит к ослаблению рубля.

"Тем не менее основное снижение национальной валюты, скорее всего, уже состоялось. Участники рынка постепенно закладывают в стоимость рубля вероятное восстановление цен на нефть, что может произойти благодаря действию соглашения ОПЕК+, а также постепенному увеличению спроса на черное золото по мере снятия карантинных мер", – считает эксперт.

Падение нефтяных цен стало оказывать давление и на рубль. Российские производители теряют наравне с остальными. При цене Urals в районе $10/баррель большинство нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний работают в убыток, серьезный дефицит возникает в бюджете страны", – рассказал "Утро.ру" Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".



По его словам, российский бюджет недополучит 55,8 млрд руб. в апреле, и уже недополучил 22 млрд в марте, по подсчетам Минфина. И это при том, что средняя цена в марте была в районе $30/баррель Brent и около $25 за баррель Urals. А в самом бюджете на 2020 г. заложена цена в $42 за баррель.

"В среднесрочной перспективе зависимость госбюджета от цен на нефть будет снижаться, – отметил специалист. В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель. Ставка пошлины на экспортируемую из России нефть сократится на 87%. Размер пошлины на ближайший месяц устанавливается, исходя из средней цены Urals в течение месяца. Несмотря на то что российский бюджет несет существенные потери, а ФНБ продает накопленные резервы, средства ЗВР растут за счет увеличения рыночной стоимости активов в его структуре. Это обеспечивает относительную стабильность широкому кругу российских активов. Экономика будет вынуждена перестраиваться и диверсифицировать статьи доходов".

При цене нефти Urals ниже $25/баррель диапазон курса рубля к доллару 76 – 82.



Спред Urals к Brent – свыше $5 в настоящее время. И все же относительной поддержкой для рубля выступит пик налоговых платежей в апреле.Предстоящее в пятницу заседание Банка России может вызвать сильные движения в котировках, при этом нельзя однозначно сказать, что в краткосрочном периоде понижение ключевой ставки станет позитивом для рубля.



"При дальнейшем снижении котировок нефти рубль в паре с долларом будет стремиться к верхней границе диапазона 76 – 82, а в паре с евро к максимумам диапазона 83 – 89"

"В слабой экономике не может быть сильной валюты, и это означает, что падение цен на основной экспортируемый ресурс в экономике со слабой диверсификацией приводит к падению доходов бюджета, компенсировать которые возможно при понижении курса наднациональной валюты", – рассказал в беседе с "Утро.ру" Алексей Болонин, профессор кафедры Банковского дела университета "Синергия".



Следует ожидать очередное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, повышения инфляции из-за роста цены на импорт. При сокращении платежеспособного спроса населения рост цен еще более усугубит ситуацию с уровнем жизни в стране.



"Доллар выполняет функцию мировых денег. Его эмиссия, вполне вероятно, будет увеличиваться по причине предоставления займов и кредитов другим странам, что приведет к инфляции доллара в мировом масштабе, но вряд ли заставит центральные банки пересмотреть корзины своих валютных резервов", – резюмировал Болонин.

Ранее экономисты озвучили прогноз о том, каким будет курс доллара на лето 2020 г. и ответили на вопрос, стоит ли покупать иностранную валюту сейчас. Кроме того, специалисты прокомментировали вероятность дефолта 2020 г. по аналогии с 1998 годом.