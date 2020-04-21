Эксперты озвучили прогнозы по росту инфляции, падению курса рубля, взлету доллара и евро и коллапсе банков

Все большее количество россиян пытается сравнивать разворачивающийся ныне кризис с драматическими событиями августа 1998 года. О возможности повторения дефолта 1998-го речь шла в одной из программ "Познер" на Первом канале. При этом, присутствовавший в эфире глава Минэкономразвития Максим Решетников полностью исключил даже минимальную вероятность такого развития событий. По его словам отечественная экономика достаточно крепка для того, чтобы исключить любые критические проявления.

По его словам, спустя время станет понятно, что принес стране кризис. "Мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику, – заявил министр. – Ведь, в отличие от 2008 года, когда мы в первую очередь спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе".

Дефолт невозможен

По мнению Решетникова, Россия уже имеет опыт преодоления "достаточно серьезных" кризисов 2008-го и 2014 года. "Экономика развивается циклично, и то, что сейчас происходит, конечно, осложняется рядом таких существенных факторов – в первую очередь, мировым характером. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание", – пояснил он.

С министром согласен и главный инвестиционный стратег "БКС Брокер" Максим Шеин.

"Дефолт однозначно невозможен, так как есть значительные резервы, а долговая нагрузка невелика"

"Отношение госдолга к ВВП у нас меньше 15%, тогда как в других странах более 100%. То есть мы можем даже дополнительно занять деньги для финансирования дефицита бюджета в условиях увеличивающихся расходов на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса",– пояснил он "Утро.ру".

По мнению эксперта, главное, что может появиться в стране по мере распространения кризиса, – это падение доходов населения и рецессия в экономике.

Правда, даже в этом случае, Шеин считает, что в среднесрочной перспективе для России есть шанс перейти к сильному росту экономики. Причиной тому может стать стимулирование внутреннего спроса, снижение ставок, и ограничение валютных спекуляций.

Если рассматривать вероятность дефолта по внешним обязательствам государства, то здесь нельзя не согласиться с Решетниковым и Шеиным, так как она действительно невелика. Но также очевидно, что, говоря о дефолте 1998-го, население, особо не вдаваясь в значение понятий, подразумевает не столько внешний дефолт (который действительно практически невозможен), сколько внутренний – со всеми вытекающими экономическими и социальными последствиями.

Дефолт возможен

"Если говорить о внешних обязательствах страны, то дефолт маловероятен, так как размер госдолга сравнительно небольшой, – пояснил "Утро.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Но дефолт внутри страны, финансовый кризис, банкротство предприятий вполне возможно.

"Минфин уже заявил о возможностях заимствований из внешних источников, что может привести к росту госдолга – такая же ситуация происходила в 1999 году, государство активно занимало средства у МВФ", – уточнил он.

О катастрофических последствиях для экономики, в случае продолжения карантинных мер, говорят и эксперты McKinsey & Co. По их мнению, возникшая экономическая яма по своей глубине превзойдет и дефолт 1998 г., и мировой финансовый кризис-2008 – 2009 годов.

В McKinsey & Co указывают на то, что после 6 лет постепенного но непрерывного обеднения, на сей раз россиянам предстоит пережить шоковый обвал уровня жизни.

В случае реализации сценария с затягиванием карантинных мер и отложенным восстановлением экономики потребление рухнет на 10,3% год к году. При этом кризис доходов граждан, по принципу домино, может привести к "взрыву" банковской системы, для которой кредитование населения стало едва ли единственным доходным бизнесом. В этом случае развитие ситуации вполне может пойти по сценарию, близкому к тому, что имел место в 1998 году.

Россияне имеют на руках порядка 7 триллионов рублей кредитов, выданных за последние 3 года. А это значит, полагают в McKinsey & Co, что банки столкнутся с ростом просрочки в 5 – 7 раз, что составляет порядка 4 – 4,8 триллиона рублей непогашенных кредитов.

На этом угрозы развития ситуации по сценарию 1998 г., по мнению McKinsey & Co, не заканчиваются. Не менее остро стоит угроза дефолтов по кредитам ретейлеров, компаний сферы услуг, коммерческой недвижимости, туризма и авиаперевозок.