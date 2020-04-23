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Аналитики: на Россию надвигается вторая волна девальвации

Аналитики: на Россию надвигается вторая волна девальвации
Фото: AP/TASS
Насколько подорожает доллар в конечном итоге, не может предположить никто

Крайне низкие цены на нефть могут привести к тому, что в ближайшее время курс доллара в России вырастет до 80 рублей. А если ситуация не поменяется за месяц, может произойти вторая волна девальвации по аналогии с 2014 – 2015 гг., когда курс российской валюты рухнул. Об этом в интервью "Российской газете" заявил руководитель направления стратегического анализа и моделирования СМП-банка Владимир Помыткин.

По его словам, сейчас низкая цена на нефть воспринимается игроками рынка, скорее, как краткосрочный фактор. Однако, если инвесторы поверят, что это как минимум на квартал – два, рубль может рухнуть. При этом курс доллара к рублю может увеличиться на любую величину.

Как считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, пока давление на рубль оказывается не существенное. В значительной степени оно "выкупается" той валютой, которую предлагает Центробанк. На данный момент курсы валют даже снижаются. По данным Московской биржи, курс евро упал на рубль, доллара – на 91 копейку. Но ситуация может начать стремительно меняться.

Ранее нефть марки Brent на торгах в Лондоне впервые с 1999 г. опустилась ниже $16 за баррель. До этого сильно "лихорадило" американскую нефть марки WTI. Впервые в истории фьючерсная цена на нее достигла отрицательного значения. При закрытии торгов стоимость барреля с поставкой мая составила минус $37,63. После этого начала резко снижаться и цена на нефть марки Brent.

Эксперты отмечают, что из-за пандемии коронавируса резко сократилось потребление нефти. Использование автомобилей в некоторых странах уменьшилось на 80%. Многие предприятия закрылись.

Александр ИЛЬИН

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