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Доллар упал до психологической отметки в 75 рублей

Доллар упал до психологической отметки в 75 рублей
Фото: pixabay.com
Российский рубль укрепляется на фоне новостей о ценах на нефть

Отечественная валюта на сегодняшних торгах Московской биржи показывает уверенный рост к основным "иностранцам". В частности, курс доллара падал ниже 75 руб., а евро опускалось к 79 руб.

По данным на 10:27 мск, "американец" дешевел до психологический отметки в 74,84 руб. Единая валюта ЕС добиралась до 80,2 рубля.

Однако чуть позднее доллар и евро отыграли часть своих потерь.

По данным на 13:50 мск курс "американца" составил 75,10 руб., а "европеец" – 80,83 руб. Следить за жизнью валют можно на портале Московской биржи.

Аналитики полагают, что такое укрепление российского рубля напрямую связано с тем, что частично из пике выходят цены на нефть, пишет "Эксперт". Напомним, в понедельник, 20 апреля, североамерикаская марка WTI с поставкой в мае впервые в истории рухнула до отрицательных показателей – сырье торговалось на уровне минус $40,32 за баррель.

Между тем, сегодня утром WTI стоит уже $15,85 за баррель. Вверх ушла и цена на североморскую марку Brent с поставками в июне – утром сегодня черное золото можно было купить за $22,39 за баррель, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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