Стало известно, когда Центробанк отпустит рубль
Несмотря на обвалившиеся цены на нефть, затянувшийся карантин и впавшую в ступор экономику, курс российского рубля продолжает демонстрировать удивительную стойкость. Причина тому, конечно же, не в необъяснимом доверии рынка к российской валюте, а в сократившихся объемах экспортно-импортных операций и постоянных интервенциях ЦБ, направленных на поддержание курса национальной валюты.
Подушка безопасности
Удерживать рубль от падения Банку России помогает значительная валютная "подушка безопасности", сформированная во многом благодаря недавней продаже Минфину стратегического пакета акций Сбербанка. С 19 марта эти ресурсы используются для поддержания курса национальной валюты, когда цены на нефть Urals опускаются ниже 25 долларов за баррель.
Между тем, согласно прогнозам аналитиков Росбанка, благотворное влияние "подушки" окажется недолгим.
После чего судьба рубля окажется непрогнозируемой, учитывая падение объемов поступления в страну иностранной валюты.
"На прошлой неделе регулятор в среднем продавал валюту в объеме 9,3 миллиарда рублей в день сверх объявленных 3,5 миллиардов рублей в рамках бюджетного правила. С начала текущей недели дополнительные объемы выросли до 11 – 16 миллиардов рублей в день вслед за ухудшением ситуации на нефтяном рынке", – говорится в обзоре Росбанка.
По данным аналитиков банка, за месяц дополнительных интервенций ЦБ уже потратил свыше 12% от стоимости пакета Сбербанка. При стоимости Urals на уровне 14 долларов за баррель регулятор сможет поддерживать валютный рынок еще 6 – 6,5 месяцев. В случае, если Urals будет торговаться в районе 22 долларов за баррель, запаса прочности хватит на 9 месяцев, прогнозируют аналитики.
"Центробанк закладывал в своем пессимистичном сценарии цену Urals на уровне 20 долларов до конца года, – пояснил "Утро.ру" начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. – Сейчас можно однозначно сказать, что котировки могут быть на уровне 10 – 20 долларов за баррель на протяжении двух – трех месяцев. При таком уровне стоимости российский бюджет теряет до 80% нефтяных доходов. Если же учесть и падение газовых цен в Европе (в четыре раза по сравнению с прошлым годом), то бюджет недополучит еще больше. Плюс падение спроса на другое сырье на мировых рынках, остановка экономики в России из-за эпидемии коронавируса… По итогам года дефицит бюджета в оптимистичном прогнозе составит от 4 трлн рублей. Для сравнения: размер Фонда национального благосостояния на 1 апреля текущего года составлял 11,1 трлн. руб".
По мнению эксперта, в такой ситуации поддержка курса рубля может обойтись слишком дорого. К тому же слабый рубль является одним из инструментов для восполнения потерь бюджета. Поэтому, считает Карпунин, вполне возможен сценарий, когда ЦБ РФ снизит интервенции. Чем грозит рублю прекращение интервенций Центробанка, догадаться не трудно.
Согласен с коллегой и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
"Сейчас Центробанк поддерживает курс, наращивая интервенции на валютном рынке, но запаса прочности может хватить на 4 – 6 месяцев, – пояснил эксперт "Утро.ру". – Затем регулятор может перестать проводить эту политику".
При низких ценах на нефть мы можем увидеть доллар выше 90 рублей за единицу.
Деев также напоминает о том, что в ситуации падения нефтяного рынка и спроса на черное золото, российский бюджет не получает более, чем три четверти нефтяных доходов.
"При ценах около 20 долларов за бочку дефицит бюджета составит не менее 5 – 6 трлн рублей, а если продолжат падать цены на газ, то не менее 9 трлн рублей, – говорит Деев. – Закрывать дыры в бюджете можно будет из Фонда национального благосостояния (туда шли сверхдоходы от продажи нефти выше 42 долларов), но довольно недолго – его размер 11,1 трлн рублей".
Что будет с рублем?
Ответ на этот вопрос в любом случае будет зависеть от ситуации с ценами на нефть, ибо только они определяют основной объем поступающей в страну валюты. Как уже ясно из сказанного выше, Центробанк не сможет поддерживать курс за счет своей "подушки" вечно, и где-то через полгода, в случае сохранения нефтяных цен на минимальных уровнях, мы вполне можем увидеть доллар по 90 рублей, о чем говорил выше Артем Деев.
Василий Карпунин не исключает, что к этому времени мировой спрос на нефть может начать восстанавливаться, и ситуация не окажется столь критичной.
При цене нефти 15 – 25 долларов на дистанции полугода курс доллара к рублю может подняться к 85 – 90, при 30 долларах за баррель, может быть, на 72 – 75 рублей за доллар.
"Базовый же сценарий предполагает рост нефти, так что мощного девальвационного импульса в ближайшей перспективе может не быть", – говорит Карпунин.
Эксперт также не исключает, что восстановление цен на нефть совместно с отменой ограничительных мер могут вызвать отложенный спрос на импорт, что не позволит рублю сильно укрепиться, а доллару уйти ниже отметки в 70 рублей.
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