Держателей иностранной валюты предупредили о рисках: озвучены несколько сценариев развития ситуации с долларом и евро в стране

В условиях начинающегося экономического кризиса вложения средств в иностранную валюту, от которых их постоянно отговаривали всевозможные "эксперты", оказалось единственным способом успешного сохранения сбережений миллионами россиян. Несмотря на впечатляющий отток средств населения с рублевых депозитов, вложения в практически бездоходные валютные депозиты и просто в наличную валюту остаются практически незыблемыми.

На этом фоне громом среди ясного неба стали для держателей иностранной валюты слова экс-советника президента, министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.

Как сообщает РБК, бывший президентский советник предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции. Эта идея прописана в его докладе "О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС".

Как и раньше, Глазьев объясняет девальвацию рубля, в первую очередь, действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок можно, только введя налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

"С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях", – говорится в докладе.

Грозит ли предложение Глазьева тем, кто держит свои сбережения в валюте, стоит ли вообще в нынешних условиях продолжать это делать, и что будет с валютой в среднесрочной перспективе. Эти вопросы сегодня являются особо важными для значительной части наших соотечественников, которым, несмотря на кризис и самоизоляцию, все еще есть что терять.

"Предложение Глазьева предусматривает налог для неторговых валютообменных операций, поэтому никакого отношения к обычным гражданам не имеет, – пояснил "Утро.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Озвученная мера позволит ограничить вывоз капитала за границу, а также снизить зависимость отечественной валюты от действий спекулянтов на валютном рынке".

По мнению эксперта, для российских граждан это означает большую стабильность курса рубля, так как ограничит возможности спекулянтов на российском валютном рынке.

Не верит в возможность покушения на валютные сбережения россиян и эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

"В текущих непростых условиях, вызванных пандемией, вряд ли власти пойдут на введение новых налогов, тем более, на такие радикальные меры, как изъятие валютных сбережений граждан, – сказал он "Утро.ру". – К тому же у государства и ЦБ, как и у банков и корпоративного сектора, есть достаточная валютная "подушка", чтобы достаточно длительное время не испытывать нехватки инвалюты".

Довольно скептически относятся некоторые эксперты и к хранению сбережений в иностранной валюте.

"Хранить деньги на валютном депозите смысла не имеет, так как ставки по вкладам не покрывают инфляцию",

– говорит Артем Деев.

Надо признать, что в нынешней ситуации это предложение выглядит несколько странным. Девальвация рубля явно еще не закончилась, в связи с чем бездоходный депозит в валюте выглядит куда привлекательнее рублевого вклада даже под хорошие проценты.

Несколько иначе смотрит на этот вопрос Дмитрий Бабин. Свободные средства необходимо хранить в той валюте, в которой производится оплата текущих расходов, а также планируется приобретение каких-то товаров длительного пользования (или услуг), стоимость которых зависит от курса инвалюты, считает он.

"Что касается более долгосрочных сбережений, то на горизонте ближайших 6 – 12 месяцев более безопасно их формировать и удерживать в основном в иностранной валюте",

– говорит Бабин.

В пользу валютных накоплений говорят и прогнозы относительно будущего курса рубля.

"Курс рубля продолжит снижение относительно доллара и евро – этому способствуют нефтяные котировки, которые также падают. В ближайшее время стоит ожидать ослабления курса рубля до 78 – 80 в паре с долларом и до 85 – 87 в паре с евро",

– пояснил Деев.

По мнению Бабина, рубль продолжит планомерно снижаться до конца года, так как без появления вакцины от коронавируса любое значительное ослабление ограничительных мер угрожает новой вспышкой пандемии.

"Существует высокая вероятность более продолжительной стагнации мировой экономики, что сохранит низкий спрос на нефть, – поясняет он. – Поэтому ее стоимость вряд ли уйдет выше текущих уровней, а может и еще снизиться. Все это будет оказывать существенное давление на рубль".

Плохие прогнозы относительно будущего рубля объясняются еще и бегством из российской валюты иностранных инвесторов, побившее рекорд 2014 года.

Как отмечается в "Обзоре рисков финансовых рынков", выпущенном Центробанком, чуть больше чем за месяц иностранцы сбросили на Мосбирже 389,6 млрд рублей. Выход иностранных инвесторов из российского рубля начался в последней декаде февраля и ускорился в марте.