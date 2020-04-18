Автор теории "черного лебедя" предсказал будущие угрозы для человечества
Люди должны выяснить, перед чем уязвимы, чтобы в будущем противостоять этим опасностям. Человечеству после пандемии коронавируса необходимо заняться вопросом ГМО, так как это может представлять угрозу. Так считает автор теории "черного лебедя", экономист Нассим Талеб.
"У нас были уязвимости к пандемии, теперь люди знают о них, у нас есть финансовые уязвимости, теперь люди знают о них", – рассказал Талеб РИА "Новостям", добавив, что нужно искать и другие слабые места человечества.
Он также полагает, что пандемия COVID-19 показала, что миру нельзя быть настолько открытым. Государствам нужно сильнее контролировать аэропорты и границы – "суперраспространители" болезней. Экономист полагает, что пандемия заставила людей думать о том, как сделать мир менее соединенным. Он считает, что достичь этого не так трудно. По его словам, избежать следующей эпидемии можно с помощью простых шагов – позволять странам закрывать границы, а также тестировать въезжающих людей.
Когда люди победят коронавирус, они будут понимать, что делать в таких случаях. Однако если в следующий раз проблема возникнет не из-за респираторной болезни, а другого типа вируса, людям придется опять учиться.
Талеб не считает, что коронавирус – это "черный лебедь", скорее, "белый или серый", ведь пандемию можно было предсказать.
Его теория заключается в том, что в мире могут происходить редкие события, которые трудно прогнозируются, но влияют на большее количество человек. Эти ситуации требуют новых решениий, которые оказываются совершенно простыми.
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