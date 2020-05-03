Курс доллара: озвучен прогноз на май - 2020
Накануне Сбербанк представил прогноз по росту курса доллара в России. По данным аналитиков средняя стоимость "американца" 70,7 рублей. При этом, по последним данным американская валюта с началом майских праздников лишь пошла в верх, подскочив чуть больше, чем на рубль до 74. Курс евро вырос на два рубля и стал стоить 81 рубль и 45 копеек. Причин такого роста не было – плохих новостей по телевизору никто не озвучивал. О том, как может развиваться ситуация ситуация с курсом валют в России рассказали экономисты.
"Последние несколько дней рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, – объяснил "Утро.ру" финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. Это происходит из-за роста цены на нефть на фоне будущих сокращений добычи и ожиданий повышения спроса.Но в целом ситуация на рынке нефти неоднозначная: хранилища заполнены, остаются риски по COVID-19. Исходя из этого, ждать глобального роста цены на нефть не стоит".
В дополнение ЦБ снизил процентную ставку и определил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
Можно предположить, что рубль будет испытывать дальнейшее понижательное давление. Прогноз на май – 75-78 руб./$.
Отвечая на вопрос стоит ли покупать валюту сейчас, Кленов отметил, что при покупке предпочтительно распределять накопления в равных долях между долларом, евро и рублем.
До конца мая резкого роста цен на валюту не будет, считает Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс".
"В течение короткого периода до конца мая, сильной поддержкой выступают продажи Центробанком валюты на внутреннем рынке.Нет оснований к тому, чтобы эти суммы значительно менялись согласно "бюджетному правилу" при существующей цене на нефть", – отметил он.
Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной 28 апреля, в ходе которого она не исключила снижение ключевой ставки "большими шагами, чем раньше" вызвало движение в котировках рубля. Однозначно можно сказать, что дальнейшее понижение ставки на 50 б.п. в июне отразит оптимистичный настрой регулятора в отношении перспектив экономики и повысит интерес к вложениям в ОФЗ, другие российские облигации, номинированные в рублях ввиду роста их стоимости при снижении ставки. Это в конечном итоге увеличит спрос на рубли.
Локальная тенденция роста стоимости нефти поддерживает рубль. Июньский фьючерс на Brent на Мосбирже на торгах среды превысил $24,5/баррель. Традиционный фактор высокого спроса на валюту в майские праздники не скажется на рубле в текущем году.
Ориентиром в паре доллар-рубль будет диапазона 72-76, а в паре с евро 79-83 в случае если котировки Brent не закрепятся выше $26/баррель.
Если же на рынке энергоносителей наступит ралли ввиду начала действия с 1 мая соглашения стран-экспортеров нефти и сорт Brent превысит $26/баррель, рубль имеет все шансы укрепиться и преодолеть нижние границы указанных диапазонов.
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