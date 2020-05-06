Цена за доллар выросла на 1,25 рубля, а евро - на 0,94 рубля

Зарубежная валюта начала отыгрывать вчерашнее падение. Доллар стоит 73,97 руб., евро – 80, 05 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом у рубля дела обстоят не так хорошо. Пока на биржевых торгах наблюдается отрицательная динамика для деревянного.

О том, что к маю 2020 г. курс доллара и евро вырастет, ранее говорили эксперты. Сообщалось, что "валютной подушки" Центрального банка на долго не хватит. И при самом негативном раскладе, цена американской валюты может превысить 90 рублей.



