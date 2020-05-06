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Доллар и евро растут на фоне падающего рубля

Доллар и евро растут на фоне падающего рубля
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Цена за доллар выросла на 1,25 рубля, а евро - на 0,94 рубля

Зарубежная валюта начала отыгрывать вчерашнее падение. Доллар стоит 73,97 руб., евро – 80, 05 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 

При этом у рубля дела обстоят не так хорошо. Пока на биржевых торгах наблюдается отрицательная динамика для деревянного. 

О том, что к маю 2020 г. курс доллара и евро вырастет, ранее говорили эксперты. Сообщалось, что "валютной подушки" Центрального банка на долго не хватит. И при самом негативном раскладе, цена американской валюты может превысить 90 рублей.


Марина МОНРО

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