Озвучен новый прогноз по курсу рубля в мае
Российская валюта держится за отвоеванные позиции изо всех сил. Накануне, 6 мая, торги завершились падением курса рубля по отношению к доллару на 76 коп. – до 74,51 руб. за доллар. Стоимость евро выросла на 51 коп. – до 80,45 рубля. Но уже утром в четверг, 7 мая, на Московской бирже рубль отыграл у доллара 39 коп., а у евро – 26 копеек. По мнению экспертов, примерно на этом уровне валютные торги и пройдут в течение дня.
"Вероятнее всего, курс российской валюты останется вблизи 74 – 75 рублей за доллар", - приводит "Российская газета" слова руководителя аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина.
По мнению эксперта, некоторое ослабление нацвалюты РФ объясняется тем, что из-за длинных майских праздников поддержка рубля со стороны Центробанка снизилась. Несмотря на это, он показывает большую устойчивость, чем другие нацвалюты развивающихся стран. Но в ближайшее время все будет зависеть от новостей с активных западных рынков.
Ранее аналитики предупреждали, что курс доллара может сильно подскочить после майских праздников, особенно если сделка ОПЕК+ не поможет и нефть продолжит дешеветь. Пока черное золото держится на уровне 30 долларов за баррель, хотя накануне и наблюдался недолгий тренд на снижение.
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