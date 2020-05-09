Нужно ли покупать доллары и евро: назван курс валюты после майских
О том, как будут развиваться события на рынке валюты и стоит ли купить в копилку доллар и евро в разговоре с "Утро.ру" рассказал экономист.
"Сейчас действует бюджетное правило, при котором мы живем как будто бы с нефтью по 42 доллара. Оно не дает рублю сильно упасть, но приводит к расходам золотовалютных резервов и средств ФНБ, – объяснил эксперт в вопросах стратегического развития бизнеса Виталий Манкевич: Вместе с тем, высшие российские чиновники уже неоднократно высказывались об изменении бюджетного правила, что приведет к тому, что рубль упадет на 10-20% от текущего уровня".
Если верить, что Минфин и ЦБ боятся народного гнева и сохранят бюджетное правило, то перспективы у рубля относительно неплохие.
"Постепенное снятие карантинных ограничений на Западе вернет спрос на нефть и поддержит цены на мировых сырьевых рынках. Если в начале недели мы наблюдали укрепление рубля с 75 до73 рублей за доллар, то теперь цена так и остается на отметке 73-74 рубля", – объяснил он.
Скорее всего после майских праздников цена за доллар упадет не более чем на 1-1,5 рубля и составит 72-73,5 рублей за доллар
Исходя из озвученного прогноза специалист порекомендовал не менять рубли на доллары и евро, лучше продолжать копить.
"Если речь идет о евро, то лучше обменять на доллары. В случае, когда накопления действительно большие, то можно попробовать обменять валюту на рубли, однако существенного снижения курса доллара наблюдать не стоит", – считает он.
"На ближайшие месяцы мы ожидаем доллар не ниже 71 рубля, многое также будет зависеть от выхода стран из карантина: если Россия в данный момент наблюдает пик заболеваемости, то цена на нефть в базовом прогнозе составит 35-40 долларов за баррель", – заключил эксперт.
Ранее эксперты озвучили курс доллара и евро на май 2020 и рассказали, стоит ли ждать дефолта по сценарию с 1998-м годом.
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