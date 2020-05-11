Рубль обрекли на девальвацию

Непростая обстановка на рынке нефти может опустить деревянный, а вот цена на доллар и евро, наоборот, взлетит, считают эксперты

В ближайшем будущем курс рубля рискует опуститься до максимально низких значений на фоне растущих доллара и евро. Такая информация появилась в СМИ. При этом быть уверенным на 100% в том, что национальная валюта скоро может пережить девальвацию невозможно – ситуация меняется слишком быстро. Подробнее в материале "Утро.ру".

Курс рубля напрямую зависит от нефти. А она, как и углеводороды и все другое сырье будет находиться в непростом состоянии весь 2020 год. Вероятно, что ситуация сможет измениться в следующем году.

"Но пополнять федеральные бюджеты нужно сейчас. Я полагаю, это можно сделать лишь путем девальвации", -считает независимый финансовый аналитик Нарек Авакян .



Эксперт считает что сейчас девальвацию сдерживают искусственно. С его слов, это для того, чтобы сдержать возможные волнения среди народа – ведь ситуация из-за карантина и так непростая, пишет URA.RU.

"После праздников рубль продолжит падать, но речь скорее о долгосрочной тенденции, а не об обвале, – объяснил в разговоре с "Утро.ру" Сергей Земелькин, CEO федерального агрегатора ломбардов Zalogoff.com: Причины падения известны – упавшая в марте нефть, которая поднимается достаточно медленно, и влияние начинающейся мировой “коронавирусной” рецессии. Известно также, что ЦБ поддерживает рубль, регулярно продавая валюту из резервов, что предотвращает резкие и неожиданные падения. Существенным фактором стабильности рубля является резкое снижение импорта на фоне карантинных мер".

Продажа большого количества валюты из резервов прекращается на время майских праздников, что может несколько ослабить национальную валюту по отношению к доллару и евро.

В 2020-м рубль стал второй по волатильности валютой в мире после мексиканского песо, поэтому любые изменения следует воспринимать как кратковременные. Поэтому срочно бежать в обменник, чтобы приобрести доллары – не нужно, считает специалист.

Земелькин пояснил, что в отсутствии торгов на российских биржах, остановленных до понедельника, торги на международных площадках продолжаются, где рубль медленно дешевеет. При этом, вступившее в силу новое соглашение ОПЕК о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки значительно не отразилось на курсе.

Аналогично сильно не ударило по рублю и рекордное снижение фьючерсов WTI, когда стоимость американского сорта достигла рекордной отметки минус 40 долларов за баррель. Медленное повышение стоимости российской нефти также стабилизирует рубль и не дает ему сильно просесть.

"Описанные явления также не дадут рублю обвалиться по отношению к евро. Кроме того, пандемия и карантинные мероприятия способствовали сокращению ввоза европейской продукции и резкому уменьшению дохода россиян за рубежом, в частности, в странах ЕС. Это снижает спрос на европейскую валюту, а соответственно, не дает рублю значительно подешеветь", – рассказал он.

Главные угрозы, связанные с курсом рубля, связаны не с временем после праздников, а с перспективой ближайшего полугода.

По его словам, истощение золотовалютных резервов в результате мер поддержки экономики и бизнеса – фактор, который действительно может спровоцировать обвал курса рубля и рост курса валюты на май 2020 года. Однако такой сценарий невозможен в ближайшие 2 месяца.