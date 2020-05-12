Рубль поддерживают Центробанк и хорошие новости с рынка нефти

Снижение курса доллара к отметке 70 руб. вполне вероятно в ближайшее время. Так считает эксперт ГК "Финнам" Ярослав Кабаков. По его мнению, ситуация на мировом рынке нефти складывается в пользу российской национальной валюты:

"Рассчитывать на дальнейшее ослабление рубля в дальнейшем не приходится. При росте Brent выше $35 за баррель мы сможем увидеть уход рубля к отметкам 70 за доллар", - приводит "Эксперт" слова аналитика.

На прошлой неделе рубль медленно, но уверенно дорожал. Во вторник, 12 мая, на Московской бирже доллар к полудню отыграл 9 коп. – до отметки 73,5 рубля. При этом курс евро оставался на прежнем уровне – 79,5 рубля. Но нефть продолжает дорожать, что дает основания ожидать дальнейшего укрепления рубля.

Помимо этого, повышению курса рубля способствует решение Минфина увеличить втрое продажи валюты в период с 13 мая по 4 июня, указал Владислав Антонов из ИАЦ "Альпари". Учитывая, что Центробанк допустил снижение ключевой ставки на 1 п.п., позиции рубля усиливаются со всех сторон.

В апреле регулятор снизил ключевую ставку в РФ до 5,5%, что дало повод экспертам рассуждать, пора ли забирать вклады из банков.