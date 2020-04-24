Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ключевая ставка в России снизилась до 5,5%

Решение принято на заседании Центробанка 24 апреля

Банк России переходит к мягким мерам денежно-кредитной политики. Об этом было объявлено после совещания Совета директоров регулятора в пятницу, 24 апреля. В частности, ключевая ставка понижается на 50 п.п. – до 5,5%.

По мнению ЦБ, значительные скачки стоимости валют, наблюдавшиеся в марте, прекратились, инфляционные ожидания граждан и бизнеса, напротив, повысились из-за падения цен на нефть и снижения экономической активности в связи с эпидемией коронавируса. В уточненном прогнозе ЦБ отмечается, что по итогам 2020 г. инфляция может составить 3,8 – 4,8%, а ВВП снизится на 4 – 6%, но уже в 2021 г. рост экономики России достигнет 2,8 – 4,8%.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о позитивных и негативных сигналах мировой экономики, попавшей под удар коронавируса. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Умерли 60 человек за день: свежая статистика по коронавирусу на 24 апреля

За день COVID-19 подтвердили у 5849 россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей