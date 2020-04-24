Решение принято на заседании Центробанка 24 апреля

Банк России переходит к мягким мерам денежно-кредитной политики. Об этом было объявлено после совещания Совета директоров регулятора в пятницу, 24 апреля. В частности, ключевая ставка понижается на 50 п.п. – до 5,5%.

По мнению ЦБ, значительные скачки стоимости валют, наблюдавшиеся в марте, прекратились, инфляционные ожидания граждан и бизнеса, напротив, повысились из-за падения цен на нефть и снижения экономической активности в связи с эпидемией коронавируса. В уточненном прогнозе ЦБ отмечается, что по итогам 2020 г. инфляция может составить 3,8 – 4,8%, а ВВП снизится на 4 – 6%, но уже в 2021 г. рост экономики России достигнет 2,8 – 4,8%.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о позитивных и негативных сигналах мировой экономики, попавшей под удар коронавируса.