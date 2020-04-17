В Центробанке отметили факторы, влияющие на состояние России

Мировая экономика пострадала от коронавируса сильнее, чем в кризис 2008 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля.

Так, по прогнозу МВФ, падение глобальной экономики по итогам 2020 г. может составить 3%. Не прибавляет оптимизма и ситуация на рынке нефти. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи должно стабилизировать спрос на черное золото, но пока баланса спроса и предложения не произошло.

"На этой неделе цена на нефть марки Urals вновь снижалась до 15 – 16 долларов за баррель", – сообщила Набиуллина.

Есть, впрочем, и позитивные сигналы. В их числе – отмена ряда ограничений, введенных в Европе и США из-за коронавируса. "Когда это перерастет в тенденцию, мировая экономика перейдет к восстановлению", – пояснила глава ЦБ РФ.

На этом фоне Банк России не собирается повышать ключевую ставку с нынешних 6%. Окончательное решение на этот счет примет совет директоров ЦБ 24 апреля. Но скорее всего будет объявлено, напротив, о ее понижении. Это означает, что регулятор пересмотрел свои взгляды на поддержку рубля, ведь раньше в случае кризиса ставку поднимали, в 2014 г. она достигла 17%, пишет НСН.

При этом по поводу личных вкладов россиянам тревожиться не стоит. Во введении моратория на снятие денег с депозитов нет необходимости, к тому же такая мера не предусмотрена законодательством России, передает URA.RU слова Набиуллиной.

Ранее эксперты рассказали, как внешние факторы, в том числе изменение ставки ФРС США, повлияют в ближайшем времени на курс рубля и доллара. Устойчивость банковской системы РФ аналитики также поставили под сомнение.