Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Набиуллина предупредила о проблемах в экономике сильнее 2008 года

Набиуллина предупредила о проблемах в экономике сильнее 2008 года
Эльвира Набиуллина. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
продолжениеУченый: два миллиона жителей Санкт-Петербурга рискуют заразиться коронавирусом
В Центробанке отметили факторы, влияющие на состояние России

Мировая экономика пострадала от коронавируса сильнее, чем в кризис 2008 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля.

Так, по прогнозу МВФ, падение глобальной экономики по итогам 2020 г. может составить 3%. Не прибавляет оптимизма и ситуация на рынке нефти. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи должно стабилизировать спрос на черное золото, но пока баланса спроса и предложения не произошло.

"На этой неделе цена на нефть марки Urals вновь снижалась до 15 – 16 долларов за баррель", – сообщила Набиуллина.

Есть, впрочем, и позитивные сигналы. В их числе – отмена ряда ограничений, введенных в Европе и США из-за коронавируса. "Когда это перерастет в тенденцию, мировая экономика перейдет к восстановлению", – пояснила глава ЦБ РФ.

На этом фоне Банк России не собирается повышать ключевую ставку с нынешних 6%. Окончательное решение на этот счет примет совет директоров ЦБ 24 апреля. Но скорее всего будет объявлено, напротив, о ее понижении. Это означает, что регулятор пересмотрел свои взгляды на поддержку рубля, ведь раньше в случае кризиса ставку поднимали, в 2014 г. она достигла 17%, пишет НСН.

При этом по поводу личных вкладов россиянам тревожиться не стоит. Во введении моратория на снятие денег с депозитов нет необходимости, к тому же такая мера не предусмотрена законодательством России, передает URA.RU слова Набиуллиной.

Ранее эксперты рассказали, как внешние факторы, в том числе изменение ставки ФРС США, повлияют в ближайшем времени на курс рубля и доллара. Устойчивость банковской системы РФ  аналитики также поставили под сомнение.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей