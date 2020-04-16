На российский рубль давит комплекс внутренних и внешних факторов

Курс доллара к 1 мая может вырасти до 80 рублей. Условия, которые могут повлиять на валютные торги, перечислила замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Важнейший момент – цены на нефть. После заключения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи стоимость черного золота пошла вверх, однако затем снова снизилась до 28 долларов за баррель. Если кризис на нефтяном рынке продолжится, то рубль не спасут даже активные продажи иностранной валюты, которым сейчас прибегает Центробанк, приводит "Российская газета" мнение Мильчаковой. Для стабильно крепкого рубля нужна нефть хотя бы по 35 долларов за баррель.

Второй фактор – решение ЦБ по процентной ставке. Оно должно быть объявлено 24 апреля. Эксперты ожидают или сохранение ставки на уровне 6%, или ее понижение до 5,75%.

Третий момент – решение по ставке ФРС США. Его ждут 29 апреля. Если Федрезерв повысит ставку, то доллар укрепится, соответственно, рубль упадет. И наоборот. Таким образом, к маю курс доллара в России может составить как 72 руб., так и 80 руб. в зависимости от внешних факторов. Колебания курса евро ожидаются менее значительные – от 78 до 84 рублей.

Утром в четверг, 16 апреля, доллар на Московской бирже стоит 74,63 руб, что на 18 коп. ниже закрытия торгов 16 апреля, евро подешевел на 37 коп. – до 81,28 рубля. О движении валютных курсов накануне читайте в статье "Утро.ру".