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Доллар дорожает после недельного снижения курса

Доллар дорожает после недельного снижения курса
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко
Оптимизм на нефтяном рынке не долго поддерживал рубль

Курс доллара в среду, 15 апреля, пошел вверх. В первой половине дня на Московской бирже он вырос на 88 коп. – до 73,87 рубля. Евро также подорожал до уровня 80,73 руб, что на 51 коп. больше значения предыдущего дня торгов.

До этого российский рубль укреплялся восемь суток подряд. Этому способствовали хорошие новости с нефтяных рынков. В воскресенье, 12 апреля, после нескольких дней переговоров мировые нефтепроизводители объявили о решении сократить добычу. Это подняло цены, например, на марку Brent до 32,16 доллара за баррель.

Однако сейчас черное золото вновь дешевеет. За последние часы стоимость барреля Brent упала на 5% – до 28,11 доллара, западно-техасская WTI сейчас стоит 20,09 доллара. Ранее эксперты предположили, что влияние сделки ОПЕК+ не будет значительным, поскольку нефтехранилища уже заполнены сырьем.

Николай ВИКТОРОВ

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