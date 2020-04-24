Эксперты раскрыли несколько способов уберечь свои деньги от инфляции и рассказали, стоит ли покупать доллары и евро в мае 2020 года

Новость о том, что в России начали массово забирать валюту из обменников и банков на фоне падения курса рубля взволновала многих. Люди боятся повторения дефолта 1998 года – когда в минусе остались все, кто хранил сбережения в национальном деревянном. Редакция "Утро.ру" спросила экспертов о том, что будет с курсом рубля, доллара и евро в мае 2020 года.

Новость о том, что россияне кинулись массово снимать валюту со вкладов подтвердили и в Центробанке. По статистике, опубликованной регулятором, остатки на валютных депозитах населения на апрель упали до 89,3 долларов, против 94,3 миллиарда в начале марта. Отток – 5,3% – самый большой показатель, начиная с 2008 года.

"Снижение ключевой ставки Центробанком до 5,5% – показатель, что регулятор не видит рисков в изменение курса иностранных валют, и, как минимум, аналитики ЦБ полагают, что курс останется пусть и в широком, но ограниченном текущими уровнями корридоре", – объяснил ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков.

Если исходить из текущей ситуации на фондовом и нефтяном рынке – подержку рублю найти пока не удается, так как однозначно позитивных сигналов с сопредельных финансовых рынков не приходит.

"В этой связи, я ожидаю того, что доллар в мае будет торговаться в диапазоне 72-78 рубля, а евро 80-88 рублей, во всяком случае до появления сигналов о восстановлении цен на нефть или новых договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи", – считает он.

Вместе с тем, кризисные настроения вынуждают держать руку на пульсе, и при бездействии ЦБ РФ, либо при появлении макроэкономических показателях, свидетельствующих о более сильном, нежели ожидается, падении ВВП и ухудшении ситуации в экономике на фоне продолжающего бушевать COVID-19, курс рубля может просесть более значительно – ниже уровня в 80 за доллар и 90 за евро, уверен Першиков.

На текущий момент курс валют плохо поддается прогнозированию и зависит от цены на нефть, – отметил в разговоре с "Утро.ру" эксперт в вопросах стратегического развития бизнеса Виталий Манкевич.



Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что баррель продолжит стоить $18-25 в течение месяца, что означает курс доллара в интервале 73-82 за американца.



Также в мае начнет действовать новое соглашение ОПЕК+, что также должно ограничить предложение нефти. Это наиболее вероятный сценарий, и по нему покупать валюту сейчас слишком рискованно.

"Цена нефти к концу года будет выше, и рубль укрепится, если не произойдет ничего страшного. Вместе с тем, мы не исключаем, что при реализации соглашения ОПЕК+ могут возникнуть сложности, а карантинные меры на Западе затянутся, в таком случае нефть может стоить $10-15, что означает курс доллара 100-120 рублей", – считает эксперт.

Покупать валюту сейчас стоит либо пессимистам, либо тем, кто формирует долгосрочные вложения в долларах. Исторически курс рубля падает за счет разницы инфляций, поэтому если колебания +-10% не играют существенной роли, то покупать также имеет смысл.



При этом по Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс" считает, что чтобы сохранить свои деньги, гражданам не стоит опрометчиво покупать лишь "американца".

"Риски для доллара тоже вероятны и достаточно существенны (сделка ОПЕК+). Если брать конкретную валюту, то доля евро должна начинаться от 60% общего объема, учитывая, что снятие карантина в Европе или рост шансов такого развития события будет позитивен для евро", – отметил он.



"Лучше рассмотреть диверсифицированный портфель, в котором будут акции российских добывающих и нефтегазовых компаний, а также вложения в ОМС и – порядка 20% – вложения в доллар и евро. То есть вложения в финансовые инструменты, которые могут реально защитить денежные средства граждан от ускоряющейся инфляции, за исключением недвижимости", – уточнил он.

Схожего мнения придерживается аналитик QBF Ксения Лапшина.

"В такое время как сейчас, характеризующееся высокой волатильностью и неопределенностью, многие боятся вкладывать в акции и другие рисковые инструменты и предпочитают защитные активы. Покупка валюты – неплохой вариант для индивидуальных инвесторов, но также можно обратить внимание на облигации, корпоративные и государственные", – рассказала она.



"В апреле российский долговой рынок уже практически отыграл все падение за предыдущие 1,5 месяца и привлекает внимание не только отечественных инвесторов, но и зарубежных, которые активно участвуют в аукционах по размещению новых бондов. Доходность по российским ОФЗ превышает средние ставки по депозитам, что позволяет защитить средства хотя бы от инфляции. Ожидаемое понижение ставки ЦБ РФ также будет способствовать росту курсовой стоимости облигаций, от чего инвесторы только еще больше выиграют", – пояснила Лапшина в разговоре с "Утро.ру".

Ранее специалисты уверяли, что валютная "подушка безопасности" у Центробанка истощается , из-за чего стабильность рубля пока под большим вопросом. Держателей вкладов, ипотеки, кредитов также предупредили о возможной угрозе.