Что будет с долларом и евро в конце мая 2020-го
Новость о том, что курс валют опустился удивила многих. Большинство россиян задумались о покупке доллара и евро – чтобы сохранить свои сбережения от инфляции. Насколько сейчас подходящее для этого время "Утро.ру" рассказал эксперт.
"Рубль в конце апреля нашел новое равновесие по отношению к доллару, – объяснил Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс": последние 3 недели наблюдаются колебания возле диапазона средних значений 74,5-75 единиц за американскую валюту. И пока нет ощутимых сдвигов в ценах на нефть, не будет и причин для ухода далеко от этого уже сформировавшегося коридора".
По его словам, с поправкой на то, что сейчас идет слабый тренд удорожания барреля по принципу "два доллара вверх, один вниз" можно предположить, что наиболее вероятный сценарий для пары доллар/рубль на период 12-15 мая это средний курс около 74,1-74,4 рубля.
"Сегодня доллар торгуется в пределах 73,6-74,6, что явно ниже среднего и ниже нашего прогноза. Поэтому, если есть возможность купить валюту по биржевому курсу или близко к биржевому, и сумма для конвертации относительно крупная (от 2 тысяч долларов), то лучше это сделать сейчас, пока доллар немного ослаб", – считает он.
С евро ситуация еще более наглядная. В паре с долларом он с начала мая упал ниже 1,08. Это близко к минимумам последних двух месяцев, и весьма вероятно, что в ближайшие дни он снова развернется к диапазону 1,09-1,10 доллара.
Если во второй торговой неделе мая доллар будет стоить 74,1-74,4, то евро соответственно будет торговаться около 81 рубля.
"Сейчас он стоит на бирже чуть выше 79,5. Если купить евро сейчас, то можно сэкономить до 1,5 рублей с каждой единицы валюты или до 1500 рублей с каждой 1000 купленных евро", – заключил он.
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