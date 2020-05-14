Курс доллара снижается на фоне печальных новостей из США
Российский рубль отыгрывает падение последних дней. К полудню 14 мая на Московской бирже за него давали на 4 коп. больше, чем в предыдущий день торгов, таким образом курс доллара опустился до 73,9 рубля. Курс евро снизился на 3 коп. до 79,9 рубля.
Укреплению рубля способствовали новости из США. Накануне глава Федрезерва Джером Пауэлл признал, что удар коронавируса по американской экономике оказался сильнее ожидаемого, поэтому ее восстановление будет длительным.
В то же время Минэнерго США сообщило о значительном сокращении запасов нефти в стране за первую неделю мая. Это привело к повышению стоимости черного золота почти на 2% и к пусть небольшому, но подорожанию рубля. Впрочем, эксперты полагают, что значительных изменений на рынке валют в ближайшее время не предвидится.
"Можно прогнозировать, что при всех негативных внешних факторах курс рубля к доллару до конца недели вероятно сохранится в коридоре 73,00 – 74,50 руб." – приводит "Эксперт" мнение Андрея Кадулина из банка "Санкт-Петербург".
Ранее биржевые аналитики сообщили, что сейчас наступило подходящее время для покупки иностранной валюты.
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