Валютные колебания на рынке незначительные, но приятные для россиян

Российский рубль отыгрывает падение последних дней. К полудню 14 мая на Московской бирже за него давали на 4 коп. больше, чем в предыдущий день торгов, таким образом курс доллара опустился до 73,9 рубля. Курс евро снизился на 3 коп. до 79,9 рубля.

Укреплению рубля способствовали новости из США. Накануне глава Федрезерва Джером Пауэлл признал, что удар коронавируса по американской экономике оказался сильнее ожидаемого, поэтому ее восстановление будет длительным.

В то же время Минэнерго США сообщило о значительном сокращении запасов нефти в стране за первую неделю мая. Это привело к повышению стоимости черного золота почти на 2% и к пусть небольшому, но подорожанию рубля. Впрочем, эксперты полагают, что значительных изменений на рынке валют в ближайшее время не предвидится.

"Можно прогнозировать, что при всех негативных внешних факторах курс рубля к доллару до конца недели вероятно сохранится в коридоре 73,00 – 74,50 руб." – приводит "Эксперт" мнение Андрея Кадулина из банка "Санкт-Петербург".

Ранее биржевые аналитики сообщили, что сейчас наступило подходящее время для покупки иностранной валюты.