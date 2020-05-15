Риски для рубля усилятся к концу мая
В пятницу, 15 мая, курс рубля резко пошел вверх. На Московской бирже в 11:00 мск за доллар давали 73,10 руб., что на 38 коп. меньше, чем накануне. У евро рубль отыграл 31 коп. – до уровня 79,05 рубля. Однако, по мнению экспертов, вскоре тенденция может измениться.
Главной опасностью для рисковых активов, к которым эксперты причисляют и российскую валюту, считается возможность новой волны пандемии. В мае многие страны начали смягчать ограничения, установленные для борьбы с коронавирусом. Если из-за этого количество заражений увеличится, то начнутся панические настроения на мировых финансовых площадках, что плохо отразится на рубле, приводит "Российская газета" мнение экспертов "Нордеа-банка".
Но пока резкого ухудшения статистики по коронавирусу нет, ситуация на рынке нефти тоже стабильная. Плюс Центробанк РФ намекает на очередное снижение ключевой ставки. Это способствует повышению интереса иностранных инвесторов к российским активам и укреплению рубля.
"В течение ближайшей недели нет поводов для выхода курса из диапазона 73 – 75 рублей за доллар", – считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".
Ранее укреплению рубля помогли плохие новости из США.
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