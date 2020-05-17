Доллар по 90: рублю предсказали снижение
В конце прошлой недели рубль удержался и не рухнул благодаря мировым ценам на нефть, которые росли. Так, российский деревянный закрепился на уровне 73,5 за доллар и 79,6 за евро. Однако эксперты считают, что рублю будет тяжело сохранить эти позиции в дальнейшем.
Так, Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" полагает, что против российской валюты складывается негативный фон.
"Речь идет, как о падении американских фондовых рынков, так и о тяжелой ситуации в российской и мировой экономиках из-за пандемии COVID-19", – отметил Кравченко, добавив, что все это и нестабильные цены на нефть могут привести к тому, что доллар вырастет до 74,50-75,50 рублей или даже больше.
При этом Анна Бодрова из "Альпари" не исключает того, что американская валюта может достигнуть показателей в районе 90 рублей, а евро – 110 рублей. Специалист подчеркнула в разговоре с изданием Expert.ru, что такое может произойти в третьем-четвертом квартале 2020 года. По ее словам, текущего ослабления рубля достаточно, чтобы перекрыть потребности бюджета в финансах и не создавать большего стресса для людей. Бодрова рассказала, что при благоприятном сценарии доллар не превысит в ближайшее время 75 рублей, а евро – 82 рублей.
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