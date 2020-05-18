Текущий курс рубля завышен, считают эксперты, и даже при росте цен на черное золото укрепления национальной валюты ждать не стоит

Похоже, нынешний курс рубля – это надолго и ждать его возвращения к докризисному уровню, то есть до значений, предшествовавших грандиозному обвалу цен на нефть, нет никакого смысла. Даже если снова подорожает нефть.



К такому выводу пришел председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявивший о том, что рост цен на нефть до 40 долларов за баррель не приведет к укреплению рубля. Это, по мнению главы комитета, объясняется тем, что текущий курс российской валюты на сегодняшний день и так завышен благодаря действиям Центрального банка.

"Цена на нефть такова, что курс рубля должен был быть послабее по отношению к доллару и к евро", – заявил Аксаков

Нефть не поможет

С 10 марта Банк России продает валюту из Фонда национального благосостояния, компенсируя выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. Также ЦБ распродает дополнительные объемы валюты из собственных резервов, если цена российской нефти Urals уходит ниже 25 долларов за баррель.

В свою очередь, при росте нефтяных котировок ЦБ сокращает масштабы поддержки рубля, а если цена барреля поднимется выше уровня в 42,4 доллара, Центробанк снова приступит к скупке валюты на рынке.





"Очевидно, Центральный банк будет выходить из интервенций, когда цена начнет расти, это будет уравновешивать курс валюты", – отмечает Аксаков. – Если цена на нефть к концу года поднимется до 40 долларов за баррель, чего ожидают большинство опрошенных экспертов, то рубль с выходом ЦБ из интервенций, скорее всего, будет находиться в тех же пределах, что и сегодня, то есть не укрепится и не ослабится".

Рубль на "искусственном дыхании"

Участники рынка разделяют мнение главы думского комитета относительно того, что курс рубля на сегодняшний день поддерживается исключительно искусственно, и рост стоимости барреля не окажет на него особого влияния. Также никто не верит, что такая поддержка будет вечной. Правда, при этом они не видят в ближайшее время возможности достижения нефтяными котировками уровня в 40 долларов за баррель.

"Действительно, курс рубля поддерживается искусственно, - заявил "Утро.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – При цене нефти около 30 долларов его курс должен быть на уровне 80 за доллар. Резервы ЦБ предназначены в первую очередь на гашение резких колебаний курса и на короткий срок. Сейчас очевидно, что нефтяные котировки минимум до конца года сильно не поднимутся, а значит, рубль придется отпускать – резервы не бесконечны".

По мнению эксперта, ослабление национальной валюты будет происходить постепенно и понемногу

При этом далеко не все будет зависеть от нефтяных цен и действий Центробанка. В ситуации глобального кризиса валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, будут слабеть. К концу лета курс может составлять больше 80 рублей за доллар, полагает Деев.

С тем, что нынешний курс рубля является исключительно "творением" Центробанка, согласен и эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. По его мнению, ЦБ сегодня делает все, чтобы курс доллара не повергал граждан в шок, так как при отсутствии каких-либо действий со стороны регулятора это будет просто неизбежно.





"Перед самым обвалом рынков из-за пандемии, то есть в конце февраля Urals стоила около $50, а доллар – 66 рублей, – пояснил "Утроу.ру" Дмитрий Бабин. – То есть рублевая стоимость нефти находилась на уровне около 3300 рублей. Сейчас Urals стоит немного меньше 30 долларов. При долларе около 74 руб. рублевая стоимость нефти составляет немногим более 2 тыс. рублей. Значит, при такой стоимости нефти доллар должен стоить минимум 100 руб., чтобы бюджет и нефтегазовые компании получали такую же рублевую выручку от экспорта, как и в начале марта".

Далее эксперт приходит к тому же выводу, о чем говорил Аксаков. По словам Бабина, даже если нефть продолжит расти, пока она не уйдет выше 5 долларо, потенциал укрепления рубля ограничен. Российская валюта будет медленнее укрепляться вслед за ростом нефтяных котировок и сильнее падать, если они будут проседать, что мы уже наблюдаем, говорит он.

Когда закончится карантин

Определенный интерес представляет и то, как отразится на курсе рубля постепенный выход страны из режима противоэпидемических ограничений, а населения – из самоизоляции. Теоретически это должно привести к повышению деловой активности и увеличению потребления.





Между тем, по мнению Дмитрия Бабина, само по себе снятие самоизоляции вряд ли повлияет на курс рубля.

Все будет зависеть от глубины и длительности кризиса, вызванного пандемией, а также от того, будет ли вторая волна заболевания коронавирусом после ослабления ограничений, направленных на борьбу с ним

"Если второй волны пандемии не будет, а экономическая активность в мире будет восстанавливаться быстро, способствуя росту нефтяных цен, рубль может умеренно укрепиться до 70 рублей за доллар", – предполагает эксперт.