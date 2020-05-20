В ближайшее время рубль может дойти до 70 за доллар

Российский рубль пошел в рост. В среду, 20 мая, к 11:30 мск он отыграл у доллара 25 коп., и его курс на Московской бирже составил 72,21. Евро при этом подешевел на 15 коп. – до 79,02 рубля. И в ближайшее время тенденция продолжится, считают аналитики.

Накануне вечером рубль заставил понервничать. Его курс немного снизился перед закрытием торгов. По мнению Дмитрия Хомякова из "КСП Капитал УА", это объясняется высокой зависимостью российской валюты от стоимости нефти, которая тоже колеблется. Но нестабильность на рынке углеводородов пока легко сглаживает Центробанк.

"У регулятора остаются широкие возможности для маневра, рубль будет держаться на плаву и до конца этой недели останется на тех же позициях", – приводит прогноз Хомякова "Эксперт".

Добавляет оптимизма и мнение аналитиков Сбербанка. В начале недели они изменили свой прогноз по курсу рубля до уровня 72 – 74 за доллар, причем указав наиболее вероятным стремление российской валюты к низшей границе этого коридора. А если сейчас рублю удастся закрепиться на отметке 72 за доллар, стоит ожидать его дальнейшего продвижения к отметке в 70 за доллар, считает эксперт ФГ "Калита-Финанс" Андрей Голубовский.

Ранее эксперты рассказали "Утро.ру", как на курс рубля может повлиять отмена карантина из-за коронавируса.